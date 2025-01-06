Otomotiv Devi Türkiye'den Apar Topar Çekildi: Araç Piyasasında Alarm! 135 Milyon Dolarlık Yatırım Hayal Oldu
Çinli otomotiv devi MG Motor, Türkiye'deki fabrika kurma planlarını son anda iptal etti. Şirket, 135 milyon dolarlık yatırımla Mısır'da yeni bir üretim tesisi kuracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Çinli otomotiv devi MG Motor, uzun süredir beklenen Türkiye yatırımını iptal ederek, stratejik kararını Mısır lehine kullandı. Şirket, 135 milyon dolarlık bir yatırımla Mısır'da yıllık 100 bin araç üretim kapasitesine sahip modern bir tesis kuracak.
TÜRKİYE'DEN TAMAMEN VAZGEÇTİ
MG Motor'un Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçmesi, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir Türkiye'de üretim yapma planları olan şirketin bu kararının nedenleri henüz netlik kazanmasa da, Mısır'ın sunduğu teşvikler ve coğrafi konumunun bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.
Mısır'daki yeni tesis, MG Motor için sadece bir üretim merkezi olmayacak, aynı zamanda Afrika pazarına açılmak için önemli bir stratejik nokta olacak. Şirket, bu tesisle birlikte hem bölgesel hem de küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ ÜRETİLECEK
MG Motor, Mısır'daki tesisinde başta MG5 sedan olmak üzere, elektrikli ve hibrit araç üretimine odaklanacak. Bu durum, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak elektrikli araç pazarındaki büyüme trendine ayak uydurmaya çalıştığını gösteriyor.