Otomotiv Devi Türkiye'den Apar Topar Çekildi: Araç Piyasasında Alarm! 135 Milyon Dolarlık Yatırım Hayal Oldu

Mısır'daki yeni tesis, MG Motor için sadece bir üretim merkezi olmayacak, aynı zamanda Afrika pazarına açılmak için önemli bir stratejik nokta olacak. Şirket, bu tesisle birlikte hem bölgesel hem de küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ ÜRETİLECEK

MG Motor, Mısır'daki tesisinde başta MG5 sedan olmak üzere, elektrikli ve hibrit araç üretimine odaklanacak. Bu durum, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak elektrikli araç pazarındaki büyüme trendine ayak uydurmaya çalıştığını gösteriyor.