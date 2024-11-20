Otomotiv Devi Tarz Yeniledi: Piyasaya Artık Böyle Çıkacak
İngiliz otomotiv dünyasının köklü markası Jaguar, önemli bir değişim sürecine girerek 2026 yılında piyasaya süreceği araçları için yeni bir logo tasarımı kullanacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araçlara geçiş dönemiyle birlikte, otomotiv sektörü yeniden yapılanma ve modernleşme süreçlerinden geçerken, Jaguar da bu dönüşüme uyum sağlayarak markasını yeniden şekillendiriyor.
YENİ LOGO TASARIMIYLA FARKLI BİR KİMLİK
Jaguar, yeni logosunda markanın adını daha modern bir font ile tasarlarken, klasikleşmiş kimliğine çağdaş bir dokunuş ekliyor. Ayrıca, yeni logoda 16 çubuktan oluşan bir ızgara tasarımı üzerinde "Jaguar" yazısı yer alacak. Bu tasarım, markanın güçlü ve özgün duruşunu simgeliyor.
MONOGRAM YENİLİĞİ
Logonun yanı sıra, Jaguar araçlarının tasarımında kullanılacak bir diğer yenilik ise monogram. Yeni monogramda, markanın ikonik kimliğini vurgulamak için "J" ve "R" harfleri birleştirilerek minimalist ve şık bir görünüm elde edildi.
Jaguar CEO’su Adrian Mardell, bu dönüşüm sürecini "sıfırdan başlamak" olarak nitelendirdi. Mardell, markanın yeni otomobillerini tasarlarken temel hedeflerinin sürücülerle duygusal bir bağ kurmak olduğunu belirtti.
ELEKTRİKLİ ARAÇ ÇAĞINDA YENİ BAŞLANGIÇ
Jaguar’ın bu yenilikçi hamleleri, markanın elektrikli araç çağında güçlü bir konuma ulaşma hedefini yansıtıyor. Yeni logo ve monogram tasarımı, markanın geleneksel değerlerini koruyarak geleceğe yönelik modern bir vizyon sunduğunu gösteriyor.