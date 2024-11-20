Otomotiv Devi Tarz Yeniledi: Piyasaya Artık Böyle Çıkacak

MONOGRAM YENİLİĞİ

Logonun yanı sıra, Jaguar araçlarının tasarımında kullanılacak bir diğer yenilik ise monogram. Yeni monogramda, markanın ikonik kimliğini vurgulamak için "J" ve "R" harfleri birleştirilerek minimalist ve şık bir görünüm elde edildi.

Jaguar CEO’su Adrian Mardell, bu dönüşüm sürecini "sıfırdan başlamak" olarak nitelendirdi. Mardell, markanın yeni otomobillerini tasarlarken temel hedeflerinin sürücülerle duygusal bir bağ kurmak olduğunu belirtti.