Otomotiv Devi Sıfır Faizli Kredi Kampanyasını Duyurdu: Araç Alacaklar Bayiye Koştu!

FIAT Professional yeni bir kredi ve nakit indirim kampanyası başlatarak ticari araç almak isteyenler için sıfır faizli kredi kampanyasını duyurdu.

500 BİN TL'YE SIFIR FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ

FIAT Professional’ın duyurduğu kampanya kapsamında, 500 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca, modeline göre değişen 75 bin TL’ye varan nakit indirim avantajı da müşterilere sağlanıyor.