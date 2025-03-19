Otomotiv Devi Sıfır Faizli Kredi Kampanyasını Duyurdu: Araç Alacaklar Bayiye Koştu!

Otomobil piyasasında yüksek faiz oranları nedeniyle krediyle araç sahibi olmak giderek zorlaşırken, otomobil markaları kendi finansman çözümlerini sunmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sıfır Otomobil İkinci El Araç Araba
Son Güncelleme:
Otomotiv Devi Sıfır Faizli Kredi Kampanyasını Duyurdu: Araç Alacaklar Bayiye Koştu! - Resim: 1

FIAT Professional yeni bir kredi ve nakit indirim kampanyası başlatarak ticari araç almak isteyenler için sıfır faizli kredi kampanyasını duyurdu.

500 BİN TL'YE SIFIR FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ

FIAT Professional’ın duyurduğu kampanya kapsamında, 500 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca, modeline göre değişen 75 bin TL’ye varan nakit indirim avantajı da müşterilere sağlanıyor.

1 3
Otomotiv Devi Sıfır Faizli Kredi Kampanyasını Duyurdu: Araç Alacaklar Bayiye Koştu! - Resim: 2

HANGİ MODELLER KAMPANYAYA DAHİL?

Scudo Van ve Ducato modelleri: 500 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli, sıfır faizli kredi

Doblo, Ulysse ve Scudo Combimix modelleri: 300 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli, sıfır faizli kredi

Doblo Combi, Ulysse, Scudo Combimix ve Ducato modelleri: 75 bin TL'ye varan nakit indirim fırsatı

2 3
Otomotiv Devi Sıfır Faizli Kredi Kampanyasını Duyurdu: Araç Alacaklar Bayiye Koştu! - Resim: 3

YÜZDE 2 EK TAKAS İNDİRİM SUNULUYOR

Bunlara ek olarak, tüm FIAT Professional modellerinde yüzde 2 ek takas indirimi sunuluyor. Vergi levhası sahipleri için showroomlarda özel indirim fırsatları da kampanya dahilinde yer alıyor.

Kampanya Mart ayı boyunca geçerli olacak. FIAT Professional modellerinde sunulan bu avantajlı fırsatlardan yararlanmak isteyenler, yetkili bayilere başvurabilir.

3 3