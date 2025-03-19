Otomotiv Devi Sıfır Faizli Kredi Kampanyasını Duyurdu: Araç Alacaklar Bayiye Koştu!
Otomobil piyasasında yüksek faiz oranları nedeniyle krediyle araç sahibi olmak giderek zorlaşırken, otomobil markaları kendi finansman çözümlerini sunmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
FIAT Professional yeni bir kredi ve nakit indirim kampanyası başlatarak ticari araç almak isteyenler için sıfır faizli kredi kampanyasını duyurdu.
500 BİN TL'YE SIFIR FAİZLİ KREDİ SEÇENEĞİ
FIAT Professional’ın duyurduğu kampanya kapsamında, 500 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca, modeline göre değişen 75 bin TL’ye varan nakit indirim avantajı da müşterilere sağlanıyor.
HANGİ MODELLER KAMPANYAYA DAHİL?
Scudo Van ve Ducato modelleri: 500 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli, sıfır faizli kredi
Doblo, Ulysse ve Scudo Combimix modelleri: 300 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli, sıfır faizli kredi
Doblo Combi, Ulysse, Scudo Combimix ve Ducato modelleri: 75 bin TL'ye varan nakit indirim fırsatı
YÜZDE 2 EK TAKAS İNDİRİM SUNULUYOR
Bunlara ek olarak, tüm FIAT Professional modellerinde yüzde 2 ek takas indirimi sunuluyor. Vergi levhası sahipleri için showroomlarda özel indirim fırsatları da kampanya dahilinde yer alıyor.
Kampanya Mart ayı boyunca geçerli olacak. FIAT Professional modellerinde sunulan bu avantajlı fırsatlardan yararlanmak isteyenler, yetkili bayilere başvurabilir.