Otomotiv Devi Patlama Sonrası Büyük Zarar Etti: Fabrikaları Kapandı, Üretimi Durduruldu

TOYOTA DAHA ÖNCE DE BENZER KRİZLER YAŞADI

Bu tür bir aksama Toyota için ilk değil. Ekim 2023’te bir başka tedarikçide meydana gelen patlama, şirketin 8 fabrikasında 13 üretim hattının kapanmasına yol açmış, ancak üretim 10 gün içinde yeniden başlamıştı. Bundan birkaç ay önce ise, şirketin üretim sisteminde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle Japonya’daki 14 montaj tesisinin tamamında üretim geçici olarak durdurulmuştu.