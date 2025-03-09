Otomotiv Devi Patlama Sonrası Büyük Zarar Etti: Fabrikaları Kapandı, Üretimi Durduruldu
Japonya’da bir otomotiv tedarikçisinde yaşanan patlama, Toyota'nın üretim sürecini olumsuz etkiledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Toyota City’deki Chuo Spring Co. tesisinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybederken, iki işçi de yaralandı. Olay, Toyota'nın tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açarak RAV4 üretiminin durmasına neden oldu.
İKİ FABRİKADA ÜRETİM DURDURULDU
Automotive News'in haberine göre, Toyota iki fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı. Japon üretici, durumu yeniden değerlendireceği 10 Mart Pazartesi gününe kadar üç üretim hattını kapalı tutacağını duyurdu. Bu karar, Asya pazarında Harrier adıyla satılan kompakt SUV’nin üretimini de etkiliyor.
AMERİKA PAZARINDA SATIŞLAR TEHLİKEDE
Rapora göre, Toyota 2023 yılında ABD’de sattığı RAV4’lerin yaklaşık %21’ini Japonya’dan ithal etti. Üretimdeki aksamanın birkaç ayı aşması durumunda, Amerika pazarında RAV4 tedarikinde sıkıntılar yaşanabileceği öngörülüyor. Toyota yetkilileri, duraklamanın hangi pazarlarda nasıl bir etki yaratacağının henüz netleşmediğini belirtti.
TOYOTA DAHA ÖNCE DE BENZER KRİZLER YAŞADI
Bu tür bir aksama Toyota için ilk değil. Ekim 2023’te bir başka tedarikçide meydana gelen patlama, şirketin 8 fabrikasında 13 üretim hattının kapanmasına yol açmış, ancak üretim 10 gün içinde yeniden başlamıştı. Bundan birkaç ay önce ise, şirketin üretim sisteminde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle Japonya’daki 14 montaj tesisinin tamamında üretim geçici olarak durdurulmuştu.