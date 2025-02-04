Otomotiv Devi Neye Uğradığını Şaşırdı: Bin 200 Sipariş Beklerken Bir Anda 50 Bin Talep Aldı! Üretimi ‘Derhal’ Durdurma Kararı Verildi

Şirket, ayda yaklaşık 1.200 adet satış yapmayı öngörürken, yalnızca dört gün içinde 50.000’e yakın sipariş aldı. Beklenmedik talep karşısında üretim planları altüst olan Suzuki, siparişleri geçici olarak askıya almak zorunda kaldı.

AVRUPA’DAN ÇEKİLDİ, JAPONYA’DA PATLAMA YAPTI

Suzuki Jimny, AB düzenlemelerine uymadığı için Avrupa pazarından çekilmişti. Ancak Japonya’da küçük SUV segmentine olan ilgi, markanın beklentilerini fazlasıyla aştı. Beş kapılı Jimny Nomad, Hindistan’da Maruti Suzuki tarafından üretilerek 2023 yılında piyasaya sürülmüştü, ancak Japonya’ya yeni giriş yaptı. Lansman sonrası yoğun taleple karşılaşan Suzuki, üretim kapasitesinin yetişememesi nedeniyle sipariş alımını durdurdu.