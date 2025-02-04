Otomotiv Devi Neye Uğradığını Şaşırdı: Bin 200 Sipariş Beklerken Bir Anda 50 Bin Talep Aldı! Üretimi ‘Derhal’ Durdurma Kararı Verildi
Japon otomotiv devi Suzuki, yeni modeli Jimny Nomad’ın Japonya’daki lansmanında büyük bir sürprizle karşılaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, ayda yaklaşık 1.200 adet satış yapmayı öngörürken, yalnızca dört gün içinde 50.000’e yakın sipariş aldı. Beklenmedik talep karşısında üretim planları altüst olan Suzuki, siparişleri geçici olarak askıya almak zorunda kaldı.
AVRUPA’DAN ÇEKİLDİ, JAPONYA’DA PATLAMA YAPTI
Suzuki Jimny, AB düzenlemelerine uymadığı için Avrupa pazarından çekilmişti. Ancak Japonya’da küçük SUV segmentine olan ilgi, markanın beklentilerini fazlasıyla aştı. Beş kapılı Jimny Nomad, Hindistan’da Maruti Suzuki tarafından üretilerek 2023 yılında piyasaya sürülmüştü, ancak Japonya’ya yeni giriş yaptı. Lansman sonrası yoğun taleple karşılaşan Suzuki, üretim kapasitesinin yetişememesi nedeniyle sipariş alımını durdurdu.
SUZUKİ’DEN ÖZÜR AÇIKLAMASI
Suzuki, gelen sipariş yoğunluğuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu durum göz önüne alındığında, siparişleri geçici olarak askıya alacağız. Siparişleri en kısa sürede yeniden başlatmak için elimizden geleni yapacağız ve sabrınızı rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. Şirket ayrıca, sipariş veren müşterilere araçlarını en kısa sürede teslim etmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, yeni sipariş vermek isteyenlerden özür diledi.
TANITIM PLANLARI İPTAL EDİLDİ
Suzuki’nin Jimny Nomad’a olan ilgiyi hafife aldığı görülürken, markanın Japonya’daki alışveriş merkezlerinde yapmayı planladığı tanıtım etkinlikleri de iptal edildi. Yoğun talep nedeniyle artık ek pazarlama çalışmasına gerek kalmadığı belirtilirken, şirketin üretim kapasitesini artırmak için çözüm yolları aradığı bildirildi.