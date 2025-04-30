Otomotiv Devi Kırmızı Alarm Verdi: Motorda Çıkan O Sorundan Dolayı 600 Bin Aracını Geri Çağırıyor
Amerikalı otomotiv devi General Motors (GM), ABD pazarında ciddi motor problemleri nedeniyle 600 bine yakın SUV ve kamyoneti geri çağırma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin salı günü yaptığı açıklamaya göre, sorunlu araçlar arasında 2021 ile 2024 model yılları arasında üretilmiş Cadillac Escalade ve Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban, Tahoe ile GMC Sierra 1500, Yukon ve Yukon XL modelleri bulunuyor. Bu araçların tamamı 6.2 litrelik V8 benzinli motorla donatılmış durumda.
ÜRETİM HATALARI TESPİT EDİLDİ
GM, motor arızasına neden olabilecek temel sorunlardan birinin biyel kolu ve krank mili gibi motorun hayati parçalarında üretim kusurları olduğunu açıkladı. Bu tür hatalar motorun performansını ciddi şekilde etkileyebilirken, tamamen bozulmasına da yol açabiliyor.
KAZA VE YARALANMALAR GÜNDEMDE
Şirket, söz konusu arızaların şimdiye kadar 12 kazaya ve 12 kişinin yaralanmasına neden olabileceğini belirtti. Geri çağırma kapsamında araçlar yetkili servislerde kapsamlı motor kontrollerine alınacak. Gerekli durumlarda motorların ya tamamen değiştirileceği ya da ciddi onarımlardan geçirileceği ifade edildi.
GM ayrıca, bu araçlarda motorun daha verimli çalışmasını sağlamak için daha yüksek viskoziteli yağ kullanımına geçileceğini duyurdu. Bu doğrultuda yağ doldurma kapağı ve yağ filtresi de değiştirilecek.
NHTSA SORUŞTURMASIYLA GÜNDEME GELDİ
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ocak ayında gelen şikayetlerin artması üzerine GM'nin V8 motorlu modelleriyle ilgili 877.710 aracı kapsayan geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu sürecin ardından GM, yeni bir değerlendirme sürecine girdi ve geri çağırma kararı alındı.
DAHA ÖNCE DE İNCELEMEYE ALINDI
Şirketin verdiği bilgilere göre, 2022 yılından bu yana aynı motor sorunlarıyla ilgili üç ayrı inceleme yapıldı ve bu dosyalar mevcut güvenlik verilerine göre kapatılmıştı. Ancak saha verilerine göre ABD genelinde 28 binden fazla motor arızası bildirimi alındı. Bu bildirimin yaklaşık 14 bini, aracın hareket kabiliyetini kaybettiğine dair kullanıcı şikayetlerini içeriyor.