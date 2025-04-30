Otomotiv Devi Kırmızı Alarm Verdi: Motorda Çıkan O Sorundan Dolayı 600 Bin Aracını Geri Çağırıyor

KAZA VE YARALANMALAR GÜNDEMDE

Şirket, söz konusu arızaların şimdiye kadar 12 kazaya ve 12 kişinin yaralanmasına neden olabileceğini belirtti. Geri çağırma kapsamında araçlar yetkili servislerde kapsamlı motor kontrollerine alınacak. Gerekli durumlarda motorların ya tamamen değiştirileceği ya da ciddi onarımlardan geçirileceği ifade edildi.

GM ayrıca, bu araçlarda motorun daha verimli çalışmasını sağlamak için daha yüksek viskoziteli yağ kullanımına geçileceğini duyurdu. Bu doğrultuda yağ doldurma kapağı ve yağ filtresi de değiştirilecek.