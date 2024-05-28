Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyerek satışa çıkardı: Fiyatlar piyasanın çok altında!

Türkiye’de oldukça sevilen Fransız markası Renault, çok sayıda 2’nci el otomobili yenileyerek Türkiye’de yeniden satışa çıkardı. 300 bin TL’ye bile otomobilin olduğu listede piyasa şartlarının oldukça altında araçlar bulmak mümkün.

A Haber'de yer alan bilgilere göre; yenilenmiş araç olarak satışa çıkarılan araçların test sürüşleri, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü birçok işlem tamamen bitirilmiş oluyor.

Fabrikada yenilenen tüm araçlarda firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılıyor.

Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo markaların ikinci el araçlarını yenileme işlemine başladı.

Fiyat listesinde yer alan otomobiller, piyasa şartlarında satılan 2. el benzerlerine göre oldukça uygun fiyatlardan sunulurken, 300 bin liradan başlayan yenilenmiş araç fiyatları 1 milyon TL'nin üzerine kadar çıkabiliyor.