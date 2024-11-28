Otomotiv Devi İflasın Pençesinde! Üst Düzey İsim İfşaladı: Hayatta Kalabilmemiz İçin…

RENAULT HİSSELERİNİ SATIYOR, GÖZLER HONDA’DA

Nissan’ın büyük yatırımcılarından biri olan Renault, şirketteki yüzde 46’lık hissesini satışa çıkarmayı planlıyor. Bu durum, Nissan’ın finansal yükünü artırırken, Japonya merkezli bir diğer otomotiv devi Honda’ya büyük sorumluluk yüklüyor. Eğer Honda, Nissan’ın geleceğini garanti altına almak için harekete geçmezse, Nissan’ın mali durumu daha da kötüleşebilir.

NİSSAN İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Nissan’ın sadece finansal açıdan değil, sektördeki konumunu da tehlikeye girmiş durumda. Gelecek 12 ila 14 aylık süreçte alınacak kararlar, şirketin kaderini belirleyecek. Yatırımcıların ve stratejik ortakların desteği olmadan, Nissan’ın toparlanması oldukça zor olabileceği belirtiliyor.