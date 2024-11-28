Otomotiv Devi İflasın Pençesinde! Üst Düzey İsim İfşaladı: Hayatta Kalabilmemiz İçin…
Japon otomotiv devi Nissan, son dönemde ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya. Üst düzey bir Nissan yöneticisi, şirketin kritik durumuna ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kimliği paylaşılmayan üst düzey yöneticiye göre, Nissan’ın yeni bir yatırımcı bulması için yalnızca 12 ila 14 aylık bir zaman kaldı. Aksi takdirde şirket, iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Firmanın girdiği darboğaz, otomotiv sektöründe dengeleri şimdiden değiştirmeye başlamış durumda. Nissan'ın, alacağı yeni kararların beraberinde şirketin toparlanma sürecine girmesi öngörülüyor.
SATIŞLAR VE PLANLAR BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI
Nissan’ın maddi sıkıntıları, küresel otomotiv sektöründe dalgalanmalar yaratıyor. Şirket, düşen satış rakamlarını dengelemek için radikal kararlar almayı planlıyor. Şirketin kararları arasında şu maddeler yer alıyor:
-9.000 kişiyi aşkın işten çıkarma
-Üretim kapasitesinde yüzde 20 azaltma
-Mitsubishi’deki hisselerin satışı
-Yeni model lansmanlarını erteleme
Ancak bu önlemlerin yeterli olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Nissan’ın iki üst düzey yöneticisinin Financial Times’a verdiği demeçte, durumun düşündüğünden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.
12-14 AYDA KRİTİK KARARLAR ALINMAZSA…
Kimliği açıklanmayan bir Nissan yöneticisi, şirketin finansal olarak hayatta kalabilmesi için çok sınırlı bir zamanı olduğunu belirtti. 12 ila 14 ay içinde güçlü bir yatırımcı bulunamazsa, Nissan için yolun sonu gelebilir. Şirketin yetkilisi, ABD ve Japonya'dan gelecek nakit akışının bu süreçte kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Ancak bu açıklamanın ardından detaylı bir çözüm önerisi sunulmadı.
RENAULT HİSSELERİNİ SATIYOR, GÖZLER HONDA’DA
Nissan’ın büyük yatırımcılarından biri olan Renault, şirketteki yüzde 46’lık hissesini satışa çıkarmayı planlıyor. Bu durum, Nissan’ın finansal yükünü artırırken, Japonya merkezli bir diğer otomotiv devi Honda’ya büyük sorumluluk yüklüyor. Eğer Honda, Nissan’ın geleceğini garanti altına almak için harekete geçmezse, Nissan’ın mali durumu daha da kötüleşebilir.
NİSSAN İÇİN ZAMAN DARALIYOR
Nissan’ın sadece finansal açıdan değil, sektördeki konumunu da tehlikeye girmiş durumda. Gelecek 12 ila 14 aylık süreçte alınacak kararlar, şirketin kaderini belirleyecek. Yatırımcıların ve stratejik ortakların desteği olmadan, Nissan’ın toparlanması oldukça zor olabileceği belirtiliyor.