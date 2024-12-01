Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 200 Yıllık Serüven Resmen Sona Erdi

İSTİHDAM TALEBİNDE AZALMA DURDURULAMIYOR

Otomotiv sektörü, yalnızca mevcut çalışanlar açısından değil, yeni iş fırsatları bakımından da ciddi bir daralma yaşıyor. Münih merkezli Ifo Enstitüsü ve Indeed tarafından yapılan analizlere göre, sektördeki iş ilanları Ekim 2023 itibarıyla bir önceki yıla kıyasla %53 azalmış durumda.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ ENDİŞE VERİCİ

Gerhardi’nin iflası, Almanya’nın otomotiv endüstrisinde daha geniş çaplı bir dönüşüm gerektiğine işaret ediyor. Elektrikli araçlara geçiş, tedarik zincirindeki değişiklikler ve artan maliyetler, yalnızca Gerhardi gibi tedarikçileri değil, sektörün tamamını yeniden şekillendiriyor.