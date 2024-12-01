Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 200 Yıllık Serüven Resmen Sona Erdi
Alman otomotiv tedarikçisi Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, sektör genelinde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Artı49
Şirketin bu kararı, 1500 çalışanı doğrudan etkilerken, Alman otomotiv sektöründe giderek derinleşen darboğazın yeni bir örneği olarak dikkat çekiyor.
TEDARİK ZİNCİRİ KRİZİ GERHARDİ'Yİ VURDU
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Lüdenscheid merkezli olarak faaliyet gösteren ve 1796 yılında kurulan Gerhardi, otomobillerin iç ve dış donanımları için plastik bileşenler üreten köklü bir firma. Şirket, Almanya’daki üç üretim tesisinin yanı sıra ABD’nin Montgomery kentinde bir fabrikaya sahip. 25 Kasım’da Hagen Mahkemesi’ne yapılan iflas başvurusu, Gerhardi’nin bu güçlü geçmişine rağmen ekonomik zorluklara karşı direnemediğini ortaya koydu.
1500 ÇALIŞANIN GELECEĞİ BELİRSİZ
Gerhardi’nin iflas süreci, 1500 çalışanın iş güvencesini riske atıyor. Alman mahkemesi, geçici iflas yöneticisi olarak Düsseldorf’tan Jan-Philipp Hoos’u görevlendirdi. Ancak, işçilerin ve tedarikçilerin geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Şirketin üretim tesislerinin gelecekte nasıl bir planla yönetileceği henüz netlik kazanmış değil.
SEKTÖRDE BÜYÜK DURAKLAMA
Gerhardi’nin iflası, Alman otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan sıkıntıların bir yansıması. Tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, enerji maliyetlerindeki artış ve küresel durgunluk, sektördeki pek çok şirketi olumsuz etkiledi. Bosch gibi dev firmalar dahi Almanya’daki operasyonlarında küçülmeye gidiyor. Geçtiğimiz hafta Bosch, 3000 çalışanın işine son vereceğini duyurdu.
İSTİHDAM TALEBİNDE AZALMA DURDURULAMIYOR
Otomotiv sektörü, yalnızca mevcut çalışanlar açısından değil, yeni iş fırsatları bakımından da ciddi bir daralma yaşıyor. Münih merkezli Ifo Enstitüsü ve Indeed tarafından yapılan analizlere göre, sektördeki iş ilanları Ekim 2023 itibarıyla bir önceki yıla kıyasla %53 azalmış durumda.
SEKTÖRÜN GELECEĞİ ENDİŞE VERİCİ
Gerhardi’nin iflası, Almanya’nın otomotiv endüstrisinde daha geniş çaplı bir dönüşüm gerektiğine işaret ediyor. Elektrikli araçlara geçiş, tedarik zincirindeki değişiklikler ve artan maliyetler, yalnızca Gerhardi gibi tedarikçileri değil, sektörün tamamını yeniden şekillendiriyor.