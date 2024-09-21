Otomotiv devi gemileri yaktı! Fiat Egea'nın yeni rakibi olacak, ayda 13 bin lira taksitle satılıyor

Türkiye'nin en büyük ve en bilinen markalarından biri olan Skoda büyük bir kampanya duyurdu. Eylül ayının sonuna kadar sıfır araç almayı planlayanlar için Skoda, Kamiq modelinde düşük faizli kredi imkanı sunarak cazip bir fırsat sunuyor.

Sıfır araç almak isteyenler Skoda'nın eylül ayı fiyatlarını takip ederken, Skoda Kamiq fiyatlarının Fiat Egea Cross Limited versiyondan daha ucuza satıldığı ortaya çıktı.

FİAT EGEA'NIN YENİ RAKİBİ

Yurtiçi araç piyasında hakimiyetini kuran Fiat 2024 yılında peş peşe kampanyalar açıklarken, Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP modelinin 1.072.900 TL'den satışa çıkarıldığı aktarıldı. Fiat'ın üst segment araçlarına seçenek olan Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyon otomobil kampanyalı olarak 1.658.900 TL'den satışa çıkarıldığını açıklandı.