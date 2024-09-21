Otomotiv devi gemileri yaktı! Fiat Egea'nın yeni rakibi olacak, ayda 13 bin lira taksitle satılıyor
Türkiye’nin sevilen araç markalarından biri olan o marka eylül kampanyasını duyurdu. Bu model, Fiat’ın sevilen modeli Cross'dan daha ucuza satılırken en büyük rakibi olacak. Bayilerde sağlanan ödeme kolaylığı ile sıfır araç almak isteyenlerin radarına çoktan girdi.
Türkiye'nin en büyük ve en bilinen markalarından biri olan Skoda büyük bir kampanya duyurdu. Eylül ayının sonuna kadar sıfır araç almayı planlayanlar için Skoda, Kamiq modelinde düşük faizli kredi imkanı sunarak cazip bir fırsat sunuyor.
Sıfır araç almak isteyenler Skoda'nın eylül ayı fiyatlarını takip ederken, Skoda Kamiq fiyatlarının Fiat Egea Cross Limited versiyondan daha ucuza satıldığı ortaya çıktı.
FİAT EGEA'NIN YENİ RAKİBİ
Yurtiçi araç piyasında hakimiyetini kuran Fiat 2024 yılında peş peşe kampanyalar açıklarken, Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP modelinin 1.072.900 TL'den satışa çıkarıldığı aktarıldı. Fiat'ın üst segment araçlarına seçenek olan Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyon otomobil kampanyalı olarak 1.658.900 TL'den satışa çıkarıldığını açıklandı.
Skoda Kamiq, Elite 1.0 TSI 115 PS DSG versiyonuyla 1.619.900 TL'den satışa sunulurken, benzer araçlar arasında rekabet büyümeye devam ederken, Skoda yeni dönemde 150 bin liralık düşük faizli kredi kampanyasını da açıkladı.
FİYAT LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:
Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. 1.619.900 TL.
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. 1.719.900 TL.
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. 1.804.900 TL.
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. 1.874.900 TL.
Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. 2.074.900 TL.
FİAT EGEA CROSS EYLÜL AYI FİYATLARI
Skoda Kamiq'in rakibi olan Fiat Egea Cross'un kampanyalı fiyatları şu şekilde:
Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.237.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.227.900 TL.
Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.546.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.536.900 TL.
Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.668.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.658.900 TL.
Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.287.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.277.900 TL.
Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.596.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.586.900 TL.