Otomotiv Devi Fiyatları Resmen Dibe Çekti: Büyük Kampanya Duyuruldu! O Modellerde Geçerli Olacak

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ UCUZ MODELLER LİSTELENDİ

1. Toyota Corolla

Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024

Toyota Corolla, modern tasarımı ve üstün performansıyla bu ay boyunca 1.590.000 TL yerine 1.390.000 TL’den satışa sunuluyor. Böylelikle, bu modelde tam 200.000 TL tasarruf imkanı sağlanıyor.

2. Toyota Hilux

Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024

Hem 4x4 hem de 4x2 seçenekleriyle sunulan Toyota Hilux, dayanıklılığı ve güçlü yapısıyla 1.940.000 TL yerine 1.840.000 TL başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.