Otomotiv Devi Fiyatları Resmen Dibe Çekti: Büyük Kampanya Duyuruldu! O Modellerde Geçerli Olacak

Toyota, stoklarını azaltmak ve müşterilerine cazip fırsatlar sunmak için aralık ayına özel indirim kampanyasını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Otomotiv Devi Fiyatları Resmen Dibe Çekti: Büyük Kampanya Duyuruldu! O Modellerde Geçerli Olacak - Resim: 1

Markanın en çok tercih edilen modellerinde 200 bin TL’ye varan indirimler dikkat çekerken, güncellenen fiyat listesi resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Söz konusu kampanya, Toyota’nın popüler modellerinde uygulanıyor ve 2024 yılının sonuna kadar geçerli olacak. İşte fırsat detayları ve indirimden yararlanabileceğiniz modeller:

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Otomotiv Devi Fiyatları Resmen Dibe Çekti: Büyük Kampanya Duyuruldu! O Modellerde Geçerli Olacak - Resim: 2

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ UCUZ MODELLER LİSTELENDİ

1. Toyota Corolla

Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024

Toyota Corolla, modern tasarımı ve üstün performansıyla bu ay boyunca 1.590.000 TL yerine 1.390.000 TL’den satışa sunuluyor. Böylelikle, bu modelde tam 200.000 TL tasarruf imkanı sağlanıyor.

2. Toyota Hilux

Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024

Hem 4x4 hem de 4x2 seçenekleriyle sunulan Toyota Hilux, dayanıklılığı ve güçlü yapısıyla 1.940.000 TL yerine 1.840.000 TL başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Otomotiv Devi Fiyatları Resmen Dibe Çekti: Büyük Kampanya Duyuruldu! O Modellerde Geçerli Olacak - Resim: 3

3. Toyota C-HR Hybrid

Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024

Cesur tasarımı ve hibrit teknolojisiyle öne çıkan Toyota C-HR Hybrid, 1.752.500 TL yerine 1.590.000 TL fiyatıyla Toyota bayilerinde sizleri bekliyor.

4. Toyota Corolla Cross Hybrid

Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024

Hibrit teknolojisi sayesinde yakıt tasarrufunda fark yaratan Corolla Cross Hybrid, 2.063.500 TL yerine 1.888.500 TL’den satışta.

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Otomotiv Devi Fiyatları Resmen Dibe Çekti: Büyük Kampanya Duyuruldu! O Modellerde Geçerli Olacak - Resim: 4

5. Toyota Proace City

Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024

Geniş aileler için ideal bir seçim olan Toyota Proace City, 1.150.000 TL yerine 1.293.000 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

6. Toyota Proace City Cargo

Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024

Ticari ihtiyaçlara yönelik tasarlanan Toyota Proace City Cargo, 955.500 TL yerine 890.000 TL fiyatıyla galerilerde yerini aldı.

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Otomotiv Devi Fiyatları Resmen Dibe Çekti: Büyük Kampanya Duyuruldu! O Modellerde Geçerli Olacak - Resim: 5

YIL SONUNA KADAR KAÇIRMAYIN

Toyota’nın yılın son kampanyası, markanın kalitesininin ve yenilikçi teknolojilerinin beraberinde daha uygun fiyatlarla kampanya fırsatı sunuyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere ve fiyat listesine Toyota’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir, bayilere giderek modelleri yakından inceleyebilirsiniz.

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