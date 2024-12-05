Otomotiv Devi Fiyatları Resmen Dibe Çekti: Büyük Kampanya Duyuruldu! O Modellerde Geçerli Olacak
Toyota, stoklarını azaltmak ve müşterilerine cazip fırsatlar sunmak için aralık ayına özel indirim kampanyasını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Markanın en çok tercih edilen modellerinde 200 bin TL’ye varan indirimler dikkat çekerken, güncellenen fiyat listesi resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.
Söz konusu kampanya, Toyota’nın popüler modellerinde uygulanıyor ve 2024 yılının sonuna kadar geçerli olacak. İşte fırsat detayları ve indirimden yararlanabileceğiniz modeller:
KAMPANYA KAPSAMINDAKİ UCUZ MODELLER LİSTELENDİ
1. Toyota Corolla
Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024
Toyota Corolla, modern tasarımı ve üstün performansıyla bu ay boyunca 1.590.000 TL yerine 1.390.000 TL’den satışa sunuluyor. Böylelikle, bu modelde tam 200.000 TL tasarruf imkanı sağlanıyor.
2. Toyota Hilux
Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024
Hem 4x4 hem de 4x2 seçenekleriyle sunulan Toyota Hilux, dayanıklılığı ve güçlü yapısıyla 1.940.000 TL yerine 1.840.000 TL başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.
3. Toyota C-HR Hybrid
Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024
Cesur tasarımı ve hibrit teknolojisiyle öne çıkan Toyota C-HR Hybrid, 1.752.500 TL yerine 1.590.000 TL fiyatıyla Toyota bayilerinde sizleri bekliyor.
4. Toyota Corolla Cross Hybrid
Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024
Hibrit teknolojisi sayesinde yakıt tasarrufunda fark yaratan Corolla Cross Hybrid, 2.063.500 TL yerine 1.888.500 TL’den satışta.
5. Toyota Proace City
Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024
Geniş aileler için ideal bir seçim olan Toyota Proace City, 1.150.000 TL yerine 1.293.000 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.
6. Toyota Proace City Cargo
Kampanya Süresi: 1 Aralık 2024 - 31 Aralık 2024
Ticari ihtiyaçlara yönelik tasarlanan Toyota Proace City Cargo, 955.500 TL yerine 890.000 TL fiyatıyla galerilerde yerini aldı.
YIL SONUNA KADAR KAÇIRMAYIN
Toyota’nın yılın son kampanyası, markanın kalitesininin ve yenilikçi teknolojilerinin beraberinde daha uygun fiyatlarla kampanya fırsatı sunuyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere ve fiyat listesine Toyota’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir, bayilere giderek modelleri yakından inceleyebilirsiniz.