Otomotiv Devi Fabrikalarını Kapatan Rakibine Göz Dikti! Piyasada Kartlar Yeniden Dağıtılacak
Alman otomotiv devi Volkswagen, iki fabrikasında üretimi durdurma kararı alırken, Çinli yatırımcıların bu tesislere göz diktiği iddia ediliyor.
Kaynak: Reuters
Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Çin hükümeti ve otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen fabrikalarıyla ilgileniyor. Eğer satış gerçekleşirse, Çinli firmalar Avrupa otomotiv sektöründe daha güçlü bir yer edinme fırsatı yakalayabilir.
ÇİNLİLER ALMANYA'DA ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Çinli şirketler, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da telekomünikasyon ve robotik gibi sektörlere ciddi yatırımlar yapmış durumda. Ancak otomotiv alanında, Mercedes-Benz'in iki büyük Çinli hissedarı bulunmasına rağmen, Çinli markalar henüz Almanya’da geniş çaplı üretim yapmıyor. Volkswagen fabrikalarının satın alınması, Çin’in Avrupa'daki otomotiv etkisini büyük ölçüde artırabilir.
SİYASİ AÇIDAN HASSAS BİR YATIRIM
Eğer iddialar gerçek olursa, bu hamle Çin’in Avrupa’daki en tartışmalı yatırımlarından biri olabilir. Volkswagen, Almanya'nın küresel otomotivdeki gücünü temsil eden bir marka olarak, ekonomik zorluklar ve elektrikli araç dönüşüm sürecinde ciddi baskı altında. Fabrikaların Çinlilere satılması, Avrupa’da rekabet dengelerini değiştirebilir.
ÇİNLİ MARKALAR VERGİLERDEN KAÇINABİLİR Mİ?
Bu satışın bir diğer önemli sonucu da AB’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergileri olabilir. Çinli üreticiler, Almanya'da fabrika sahibi oldukları takdirde, Avrupa’da üretilen araçları AB içinde vergisiz satabilecek. Bu da Çin markalarının Avrupa pazarında yerli üreticilere karşı ciddi bir fiyat avantajı elde etmesi anlamına geliyor.
Volkswagen’in bu satışa gerçekten sıcak bakıp bakmadığı ise önümüzdeki dönemde netleşecek. Ancak olası bir satış, Avrupa otomotiv sektöründe büyük bir değişimin başlangıcı olabilir.