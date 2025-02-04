Otomotiv Devi Fabrikalarını Kapatan Rakibine Göz Dikti! Piyasada Kartlar Yeniden Dağıtılacak

ÇİNLİ MARKALAR VERGİLERDEN KAÇINABİLİR Mİ?

Bu satışın bir diğer önemli sonucu da AB’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergileri olabilir. Çinli üreticiler, Almanya'da fabrika sahibi oldukları takdirde, Avrupa’da üretilen araçları AB içinde vergisiz satabilecek. Bu da Çin markalarının Avrupa pazarında yerli üreticilere karşı ciddi bir fiyat avantajı elde etmesi anlamına geliyor.

Volkswagen’in bu satışa gerçekten sıcak bakıp bakmadığı ise önümüzdeki dönemde netleşecek. Ancak olası bir satış, Avrupa otomotiv sektöründe büyük bir değişimin başlangıcı olabilir.