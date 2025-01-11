Otomotiv Devi Duyurdu: Araç Sahipleri Tek Kuruş Ödemeyecek! Yüz Binlerce Otomobilde Geçerli Olacak
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, arka görüş kamerasında tespit edilen bir problem nedeniyle dünya genelinde 240 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Tesla, değiştirilecek yeni parçaların ücretsiz şekilde yapılacağını açıkladı.
Kaynak: AA
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, bu geri çağırmanın 2024-2025 Model 3 ve Model S, 2023-2025 Model X ve Model Y araçlarını kapsadığı belirtildi.
ÇARPIŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR
NHTSA'nın açıklamasına göre, araçlarda kullanılan bilgisayar devre kartlarında meydana gelebilecek kısa devreler, arka görüş kamerasının görüntüsünün tamamen kaybolmasına yol açabiliyor. Bu durum sürücülerin arka görüşünü sınırlayarak çarpışma riskini artırıyor.
240 BİN ARACİ GERİ ÇAĞIRDI
Geri çağırmadan etkilenen araç sayısının toplamda 239 bin 382 olduğu belirtilirken, Tesla'nın sorunu çözmek için uzaktan erişimle yapılabilecek ücretsiz bir yazılım güncellemesi yayınladığı bildirildi.
ÜCRETSİZ ŞEKİLDE YAPILACAK
Ayrıca, devre kartı arızası yaşayan ya da bu sorunu yaşama potansiyeli bulunan tüm araçların tespit edileceği ve gerekli görüldüğünde bu parçaların da yenisinin ücretsiz olarak değiştirileceği açıklandı.
Tesla, müşterilerini bilgilendirme çalışmalarına hız verirken, araç sahiplerinin yazılım güncellemesini en kısa sürede gerçekleştirmeleri öneriliyor.