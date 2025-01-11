Otomotiv Devi Duyurdu: Araç Sahipleri Tek Kuruş Ödemeyecek! Yüz Binlerce Otomobilde Geçerli Olacak

ÜCRETSİZ ŞEKİLDE YAPILACAK

Ayrıca, devre kartı arızası yaşayan ya da bu sorunu yaşama potansiyeli bulunan tüm araçların tespit edileceği ve gerekli görüldüğünde bu parçaların da yenisinin ücretsiz olarak değiştirileceği açıklandı.

Tesla, müşterilerini bilgilendirme çalışmalarına hız verirken, araç sahiplerinin yazılım güncellemesini en kısa sürede gerçekleştirmeleri öneriliyor.