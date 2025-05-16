Otomotiv Devi Devinden Büyük Kampanya! Tam 280 Bin Birden İndirdi

BERLİNGO VE SPACETOURER MODELLERİNDE YÜKSEK TUTARLI DESTEK

Ticari segmentte yer alan Citroën Berlingo ve Jumpy Spacetourer modellerinde ise 280.000 TL’ye kadar 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor. Alternatif olarak 700.000 TL’lik kredi için 12 ay vadede yüzde 2,99 faiz seçeneği ya da nakit indirimi imkânı da mevcut. Kampanya, 2025 model yılı araçlar için geçerli.