Otomotiv Devi Devinden Büyük Kampanya! Tam 280 Bin Birden İndirdi
Fransız otomotiv markası Citroën, Mayıs ayına özel başlattığı yeni kampanya ile araç sahibi olmak isteyenlere dikkat çeken fırsatlar sunuyor. Marka, farklı model seçeneklerinde 150 bin TL’den 280 bin TL’ye kadar uzanan faizsiz kredi desteği sağlıyor. Kampanyadan yararlanmak için vergi levhası şartı aranmıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Citroën’in C4 ve C4 X modellerinde 2025 model yılına özel olarak 150.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Dileyen müşteriler için aynı tutarda nakit indirimi seçeneği de bulunuyor. Kampanya, C4 X’in Max versiyonu ile C4’ün You ve Max 1.2 PureTech 130 HP EAT8 versiyonlarını kapsıyor.
BERLİNGO VE SPACETOURER MODELLERİNDE YÜKSEK TUTARLI DESTEK
Ticari segmentte yer alan Citroën Berlingo ve Jumpy Spacetourer modellerinde ise 280.000 TL’ye kadar 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor. Alternatif olarak 700.000 TL’lik kredi için 12 ay vadede yüzde 2,99 faiz seçeneği ya da nakit indirimi imkânı da mevcut. Kampanya, 2025 model yılı araçlar için geçerli.
ELEKTRİKLİ MODELLERDE DE FAİZSİZ KREDİ AVANTAJI
Elektrikli araç segmentinde yer alan ë-C4 ve ë-C4 X modelleri için de aynı koşullar geçerli. Her iki araçta 150.000 TL tutarında 12 ay vade ile faizsiz kredi ya da nakit indirim fırsatı sunuluyor. Kampanyalar yalnızca 2025 model yılı araçlarda geçerli.
CİTROËN AMİ’DE MODEL YILINA GÖRE FARKLI SEÇENEKLER
Citroën’in kompakt şehir aracı Ami modellerinde ise iki farklı seçeneğe yönelik fırsatlar sunuluyor. 2024 model Ami One için 120.000 TL’lik 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 30.000 TL nakit indirimi uygulanıyor. 2025 model Ami Peps için ise 150.000 TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli kredi veya 40.000 TL nakit indirimi seçeneği bulunuyor.
KAMPANYA DETAYLARI RESMİ SİTEDEN ERİŞİLEBİLİR
Tüm kampanyaların detaylarına ve başvuru koşullarına markanın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Faizsiz kredi seçenekleri, araç sahibi olmayı planlayanlar için finansal açıdan cazip bir fırsat sunarken, stoklarla sınırlı olan kampanyaların kısa süreliğine geçerli olacağı belirtiliyor.