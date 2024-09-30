Otomotiv Devi BYD Binlerce Aracını Geri Çağırdı: Nedeni Tüyler Ürpertti

BYD'NİN EN ÇOK SATAN MODELLERİYDİ

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Dolphin ve Yuan Plus, 2023 yılında BYD’nin en çok satan iki modeli arasında yer aldı. 2023 yılı itibarıyla BYD, toplamda 3 milyon araç satışına ulaştı ve bu iki model bu satışların %26'sını oluşturdu. Geri çağırılan bu modeller, şirketin global pazardaki başarısını etkileyebilir. Ancak BYD'nin, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak bu sorunu hızla çözmesi bekleniyor.