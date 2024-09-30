Otomotiv Devi BYD Binlerce Aracını Geri Çağırdı: Nedeni Tüyler Ürpertti
Çinli otomobil devi BYD, yaklaşık 97.000 elektrikli aracı (EV) direksiyon bileşeni hatası nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın nedeninin potansiyel yangın riskine yol açabilecek bir direksiyon kontrol ünitesindeki üretim hatasından kaynaklandığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden (SAMR) yapılan açıklamaya göre, geri çağırma kararı Kasım 2022 ile Aralık 2023 tarihleri arasında Çin'de üretilen Dolphin ve Yuan Plus modellerini kapsıyor. BYD, bayiler aracılığıyla bu araçların sorunlu bileşenlerini fiziksel düzeltmelerle güncelleyecek.
BYD'NİN EN ÇOK SATAN MODELLERİYDİ
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Dolphin ve Yuan Plus, 2023 yılında BYD’nin en çok satan iki modeli arasında yer aldı. 2023 yılı itibarıyla BYD, toplamda 3 milyon araç satışına ulaştı ve bu iki model bu satışların %26'sını oluşturdu. Geri çağırılan bu modeller, şirketin global pazardaki başarısını etkileyebilir. Ancak BYD'nin, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak bu sorunu hızla çözmesi bekleniyor.
BYD OTOMOBİLLERİNİN GERİ ÇAĞIRILMA SÜRECİ
SAMR'ın açıklamasına göre, BYD, bayileriyle koordineli bir şekilde geri çağırılan araçları inceleyerek fiziksel düzeltme işlemleri yapacak. Araç sahipleri, herhangi bir güvenlik riski yaşamadan bu sürecin tamamlanmasını bekleyebilir. BYD'nin geri çağırma uygulaması, direksiyon kontrol ünitelerinin güvenli hale getirilmesi ve olası yangın risklerinin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olacak.