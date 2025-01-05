Otomotiv Devi Büyük Bir Hata Yaptı: On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor!
Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, ABD pazarında satılan yaklaşık 23 bin adet EV9 elektrikli SUV modelini, koltuk montajında yaşanan bir hata nedeniyle geri çağırma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, geri çağırmaya, montaj hattında çalışan bir işçinin koltuk vidalarını yanlış sabitlemesinin sebep olduğunu açıkladı. Kia’nın Gwangmyeong fabrikasında 25 Eylül 2023 ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında üretilen 22.883 adet EV9 modeli, potansiyel bir güvenlik riski nedeniyle geri çağırma kapsamında. İncelemelerde, özellikle ikinci ve üçüncü sıra koltukların montaj vidalarının eksik olabileceği tespit edildi.
İLK SORUN BİR ŞİKAYETLE ORTAYA ÇIKTI
Bu durum, Eylül ayında bir müşterinin 2024 model EV9 aracının üçüncü sıra koltuğunun düzgün şekilde monte edilmediğini ve vidalarının eksik olduğunu bildirmesiyle fark edildi. Ardından ABD’de benzer bir şikayet daha alındı.
Kia, sorunu araştırmak için Güney Kore’deki fabrikadan rastgele 90 adet EV9 modelini inceledi. İncelemelerde herhangi bir eksik veya gevşek vida bulunmamasına rağmen, ABD ve Güney Kore’den gelen uyarılar doğrultusunda geri çağırma kararı alındı.
KAPSAMLI KONTROLLER DEVAM EDİYOR
Geri çağırma, teslim edilmiş veya teslim edilmeyi bekleyen tüm EV9 modellerini kapsıyor. Şirket, halen sevkiyatı bekleyen 990 aracın kontrolden geçirildiğini ve herhangi bir soruna rastlanmadığını duyurdu. Kia, araç sahiplerine yerel bayilere başvurarak koltuk montajlarının kontrol edilmesini tavsiye etti.
YOLCU GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE OLABİLİR
Eksik vidaların, olası bir kaza durumunda koltukların yerinden çıkmasına ve yolcu güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmasına yol açabileceği vurgulandı. Kia bayileri, geri çağrılan araçların ikinci ve üçüncü sıra koltuklarını kontrol ederek eksik vidaları ücretsiz olarak takacak.