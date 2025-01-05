Otomotiv Devi Büyük Bir Hata Yaptı: On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor!

İLK SORUN BİR ŞİKAYETLE ORTAYA ÇIKTI

Bu durum, Eylül ayında bir müşterinin 2024 model EV9 aracının üçüncü sıra koltuğunun düzgün şekilde monte edilmediğini ve vidalarının eksik olduğunu bildirmesiyle fark edildi. Ardından ABD’de benzer bir şikayet daha alındı.

Kia, sorunu araştırmak için Güney Kore’deki fabrikadan rastgele 90 adet EV9 modelini inceledi. İncelemelerde herhangi bir eksik veya gevşek vida bulunmamasına rağmen, ABD ve Güney Kore’den gelen uyarılar doğrultusunda geri çağırma kararı alındı.