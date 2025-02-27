Otomotiv Devi Binlerce Aracını Geri Çağırıyor: Çalıştırma Arızası Tespit Edildi

ÇALIŞTIRMA SORUNU PATLAK VERDİ

Renault, araçlarındaki çalıştırma problemlerine neden olan teknik aksaklıkları gidermek için araç sahiplerini servise davet etti. Bu sorun, araçlarda elektrik motorunun kontrol ünitesinde (ECU) meydana gelen bir hatadan kaynaklanıyor. Araç sahipleri, kısa süreli ve ücretsiz bir işlemle bu sorunu çözüme kavuşturabiliyor. Yapılan düzeltme işlemi kapsamında, motor kontrol ünitesinin yeniden programlanması sağlanarak, gösterge panelinde görülebilecek STOP ışığı ya da elektrik motoru arızası uyarısının engellenmesi hedefleniyor.