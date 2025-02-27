Otomotiv Devi Binlerce Aracını Geri Çağırıyor: Çalıştırma Arızası Tespit Edildi
Fransız otomobil üreticisi Renault, 15 binden fazla Renault R5 ve Alpine 290 modelinin sahiplerine, araçlarındaki olası çalıştırma sorununu gidermek için yetkili servislere başvurmalarını istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Renault, teknik arızanın sürücü güvenliğini tehdit etmediğini ve geri çağırmanın yasal bir zorunluluk taşımadığını açıkladı.
ÇALIŞTIRMA SORUNU PATLAK VERDİ
Renault, araçlarındaki çalıştırma problemlerine neden olan teknik aksaklıkları gidermek için araç sahiplerini servise davet etti. Bu sorun, araçlarda elektrik motorunun kontrol ünitesinde (ECU) meydana gelen bir hatadan kaynaklanıyor. Araç sahipleri, kısa süreli ve ücretsiz bir işlemle bu sorunu çözüme kavuşturabiliyor. Yapılan düzeltme işlemi kapsamında, motor kontrol ünitesinin yeniden programlanması sağlanarak, gösterge panelinde görülebilecek STOP ışığı ya da elektrik motoru arızası uyarısının engellenmesi hedefleniyor.
Bu teknik aksaklık, yeni elektrikli Renault R5 modelinin piyasaya sürülmesinin sadece dört ay ardından ortaya çıktı. Ancak, Renault, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 2024 yılı için güçlü satış performansı sayesinde rekor faaliyet karı elde ettiğini duyurdu.