Otomotiv Devi Araçlarını Geri Çağırmadı: Rekor Ceza Verildi!
ABD’nin ünlü otomotiv devi Ford Motor, arızalı geri görüş kameralarına sahip araçları zamanında geri çağırmadığı ve eksik bilgi verdiği gerekçesiyle 165 milyon dolar ceza aldı.
Kaynak: AA
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, Ford'un yasal yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtilerek bu sebeple şirketle anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK 2. CEZAYI ALDI
Ford’un kabul ettiği 165 milyon dolarlık bu ceza, kurumun tarihindeki en yüksek ikinci ceza olarak dikkat çekti.
165 MİLYON DOLARLIK CEZA KESİLDİ
Açıklamada anlaşmanın detayları verilerek Ford’un 65 milyon dolarını peşin ödeyeceği, performans yükümlülükleri kapsamında 45 milyon dolar daha harcama yapacağı ve kalan 55 milyon doların ise ileri bir tarihe erteleneceği ifade edildi.
GERİ ÇAĞIRMALAR DEVAM EDECEK
NHTSA ayrıca, Ford’dan geri çağırma karar süreçlerini gözden geçirmesini ve geri çağırma kararlarının hızını artıracak gerekli iyileştirmeleri yapmasını talep etti. Ford’un, araçları zamanında geri çağırma konusunda daha etkin bir strateji oluşturması bekleniyor.
600 BİNDEN FAZLA ARACINI GERİ ÇAĞIRMIŞTI
Ford, 2020 yılında arka kamerasındaki problem nedeniyle 600 binden fazla aracı geri çağırmıştı. Ancak, NHTSA 2021 yazında başlattığı incelemede, Ford’un araçları zamanında geri çağırmadığı ve geri çağırma bilgilerini eksik veya hatalı sunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Ford ise NHTSA'nın bu değerlendirmelerine katılmadığını belirtti.