Otomotiv Devi Araçlarını Geri Çağırmadı: Rekor Ceza Verildi!

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, Ford'un yasal yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtilerek bu sebeple şirketle anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK 2. CEZAYI ALDI

Ford’un kabul ettiği 165 milyon dolarlık bu ceza, kurumun tarihindeki en yüksek ikinci ceza olarak dikkat çekti.