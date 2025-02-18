Otomotiv Devi Alarma Geçti! Onlarca Kişi Yaşamını Yitirdi: Yüz Binlerce Aracını Apar Topar Geri Çağırdı
Fransa'nın Kuzey Bölgesi'nde 2008-2013 yılları arasında tescil edilen 236 bin 900 Citroen C3 ve DS3 model araç, hava yastıklarındaki ciddi arıza nedeniyle geri çağrıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Takata marka hava yastıklarının patlama riski taşıması sebebiyle, araç sahiplerinden bu araçları kullanmamaları istendi. Hava yastıkları, Fransa'da bir kişinin hayatını kaybetmesine ve yurtdışında ise 11 kişinin ölümüne yol açan potansiyel bir tehlike oluşturuyor. Ulaştırma Bakanlığı, bu hava yastıklarının iklim koşullarından dolayı daha hızlı bozulduğunu ve ciddi yaralanmalara neden olabileceğini belirtti.
ÜLKE GENELİNDE GERİ ÇAĞIRILIYOR
Başlangıçta Güney Avrupa ve Mağrip ülkelerinde başlatılan geri çağırma süreci, 2024 itibarıyla Fransa'nın kuzey bölgesine de genişletildi. Yapılan testler sonucunda Stellantis, ülke genelindeki tüm araçlar için immobilizasyon kararı aldı.
FABRİKALAR ALARMA GEÇTİ
Stellantis, yeterli sayıda yedek hava yastığı temin ettiğini ve Fransa’daki sekiz fabrikasını devreye sokarak, araçların hızlı bir şekilde onarılmasını sağlayacağını duyurdu. Ocak 2024’te yapılan çağrılarla birlikte, 42 bin 400 araçtan 17 bin 600'ü servise alındı ve onarım işlemleri başladı.
530 BİN CİTROEN C3 VE DS3'ÜN 400 BİNİ ONARILDI
Güney Avrupa ve Mağrip ülkelerinde başlatılan geri çağırma süreci çerçevesinde, 2009-2019 yılları arasında satılan 530 bin Citroen C3 ve DS3 model aracın 400 bininden fazlası onarıldı. Fransa dışındaki kullanıcılar için de bilgilendirme kampanyası başlatıldığı açıklandı.
2014-2019 MODEL CİTROEN'LER İÇİN YENİ GERİ ÇAĞIRMA
Stellantis, 2014-2019 yılları arasında satılan Citroen araçlarını da geri çağıracağını ancak bu geri çağırmanın, immobilizasyon olmadan yapılacağını duyurdu.
MADDİ TAZMİNAT TALEPLERİ ARTIYOR
Bazı Citroen C3 sahipleri, hava yastığı arızaları nedeniyle Stellantis’e karşı dava açtı. Sürücüler, "başkalarının hayatını tehlikeye atma" ve "aldatıcı ticari uygulamalar" iddialarıyla maddi tazminat talep ediyor.
TAKATA HAVA YASTIĞI SKANDALI SÜRÜYOR
Takata'nın hava yastığı sorunu, 2014 yılında dünya çapında büyük bir kriz yarattı. Japon üreticinin iflasına yol açan bu skandal, birçok otomobil üreticisinin milyonlarca aracı geri çağırmasına neden olmuştu. Geri çağırma süreci ise halen devam ediyor.