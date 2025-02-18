Otomotiv Devi Alarma Geçti! Onlarca Kişi Yaşamını Yitirdi: Yüz Binlerce Aracını Apar Topar Geri Çağırdı

Takata marka hava yastıklarının patlama riski taşıması sebebiyle, araç sahiplerinden bu araçları kullanmamaları istendi. Hava yastıkları, Fransa'da bir kişinin hayatını kaybetmesine ve yurtdışında ise 11 kişinin ölümüne yol açan potansiyel bir tehlike oluşturuyor. Ulaştırma Bakanlığı, bu hava yastıklarının iklim koşullarından dolayı daha hızlı bozulduğunu ve ciddi yaralanmalara neden olabileceğini belirtti.

ÜLKE GENELİNDE GERİ ÇAĞIRILIYOR

Başlangıçta Güney Avrupa ve Mağrip ülkelerinde başlatılan geri çağırma süreci, 2024 itibarıyla Fransa'nın kuzey bölgesine de genişletildi. Yapılan testler sonucunda Stellantis, ülke genelindeki tüm araçlar için immobilizasyon kararı aldı.