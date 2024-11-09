Otomotiv Devi Alarma Geçti, Apar Topar Geri Çağırıyor: Sürücüleri Ölümle Burun Buruna!

'AŞIRI BİR GÜÇLE PATLAYABİLİR'

Söz konusu araçlarda bulunan hava yastıkları, yüksek sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlere maruz kaldığında kimyasal bileşiklerinin bozulabiliyor. Bu durum, kaza anında hava yastığının şişirici kısmının aşırı bir güçle patlamasına yol açabilir. Bu da ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.