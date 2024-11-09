Otomotiv Devi Alarma Geçti, Apar Topar Geri Çağırıyor: Sürücüleri Ölümle Burun Buruna!
Stellantis Türkiye, 2 Citroen modelinde tespit edilen ve sürücüler için hayati tehlikesi bulunan sorun için 'derhal geri çağırma' kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Stellantis Türkiye, Citroen C3 ve DS3 modellerinde tespit edilen ciddi bir güvenlik sorunu nedeniyle bu araçlarını geri çağırdı. Stellantis Türkiye tarafından yapılan açıklamada, 2009-2016 yılları arasında üretilip Türkiye'de satılan bu araçlarda kullanılan Takata marka hava yastıklarının sorunlu olduğu belirtildi.
'AŞIRI BİR GÜÇLE PATLAYABİLİR'
Söz konusu araçlarda bulunan hava yastıkları, yüksek sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlere maruz kaldığında kimyasal bileşiklerinin bozulabiliyor. Bu durum, kaza anında hava yastığının şişirici kısmının aşırı bir güçle patlamasına yol açabilir. Bu da ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.
'DERHAL KULLANMAYI BIRAKIN' ÇAĞIRISI YAPILDI
Stellantis, araç sahiplerinin bu araçları derhal kullanmayı bırakmalarını ve hava yastıklarının değiştirilmesi için yetkili servislerden randevu almalarını öneriyor. Geri çağırma ile ilgili olarak 08503992256 numaralı telefondan iletişim kurulabileceği ifade ediliyor.
Müşteri güvenliği ve memnuniyetinin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Stellantis Türkiye, gerekli değişim işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.