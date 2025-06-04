Otomotiv Devi 450 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırdı

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Toyota, geri vites sistemindeki teknik bir arıza nedeniyle 450.000 aracı kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma programı başlattı. Karar, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen bir üretim hatasının ortaya çıkmasının ardından alındı.

Otomotiv Devi 450 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırdı

Geri çağırma kararı, 2022 ile 2025 yılları arasında üretilen Toyota Tundra ve Tundra Hibrit modellerini kapsıyor. Geri vites lambası bağlantılarında yapılan hatalı montaj, söz konusu modellerin geri manevra sırasında gerekli uyarıyı verememesine neden olabiliyor. Bu durum, trafikteki diğer sürücüler için risk oluşturuyor.

ARIZA NHTSA İNCELEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan teknik değerlendirme sonucunda, araçların geri vites lambası sistemlerinde güvenlik riski taşıyan bir bağlantı sorunu tespit edildi. Yanlış bağlantı nedeniyle lambaların devreye girmemesi, özellikle düşük görüş koşullarında kazalara davetiye çıkarabilecek bir tehlike olarak değerlendirildi.

Otomotiv Devi 450 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırdı - Resim : 1

TOYOTA: TÜM ONARIMLAR ÜCRETSİZ YAPILACAK

Toyota, araç sahiplerine posta yoluyla bilgilendirme yapılacağını ve tüm kontrollerin yetkili servislerde ücretsiz şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu. Geri vites lambası sisteminde yapılacak kontrol ve onarımın yanı sıra, bağlantı noktalarında korozyon tespit edilirse ilgili kablo demeti ve konnektörler de değiştirilecek.

SÜRÜCÜLER YETKİLİ SERVİSLERE DAVET EDİLİYOR

Şirket, sürücüleri potansiyel riskleri en aza indirmek adına vakit kaybetmeden yetkili servislere başvurmaya çağırdı. Toyota'nın açıklamasında, söz konusu geri çağırmanın yalnızca güvenlik amaçlı olduğu, şu ana kadar herhangi bir kazaya neden olmadığı da vurgulandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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