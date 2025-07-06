Otomotiv Devi 443 Bin Aracını Çağırdı! Motoru Bir Anda Duruyor

Otomotiv devi Nissan, olası motor arızası riski nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz binlerce aracı geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplamda 443 bin 899 araç güvenlik gerekçesiyle servislere davet edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil Araba
Son Güncelleme:
Otomotiv Devi 443 Bin Aracını Çağırdı! Motoru Bir Anda Duruyor - Resim: 1

Yapılan açıklamada geri çağırmanın, farklı modelleri kapsadığı belirtildi. Nissan Rogue ve Altima gibi popüler modellerin yanı sıra, Nissan’ın lüks segmentteki markası olan Infiniti’nin QX50 ve QX55 modelleri de söz konusu geri çağırma listesinde yer aldı.

1 4
Otomotiv Devi 443 Bin Aracını Çağırdı! Motoru Bir Anda Duruyor - Resim: 2

MOTOR DURDURMA RİSKİ TAŞIYOR

NHTSA'nın yayınladığı raporda, bazı araçlarda tespit edilen motor arızasının, seyir halindeyken motorun durmasına yol açabileceği ve bu durumun kazaya neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Bu nedenle araç sahiplerinin, olası riskleri en aza indirmek adına en yakın yetkili servise başvurmaları tavsiye edildi.

2 4
Otomotiv Devi 443 Bin Aracını Çağırdı! Motoru Bir Anda Duruyor - Resim: 3

Nissan’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, motor arızasına yol açan sorunun ayrıntılı şekilde incelendiği ve gerekirse ilgili parçaların ücretsiz olarak değiştirileceği belirtildi. Şirket, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına tüm süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

3 4
Otomotiv Devi 443 Bin Aracını Çağırdı! Motoru Bir Anda Duruyor - Resim: 4

ARAÇ SAHİPLERİNE ÇAĞRI

Yetkililer, etkilenen araç modellerine sahip kullanıcıların en kısa sürede Nissan’ın resmi internet sitesi veya NHTSA üzerinden araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

4 4