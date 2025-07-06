Otomotiv Devi 443 Bin Aracını Çağırdı! Motoru Bir Anda Duruyor
Otomotiv devi Nissan, olası motor arızası riski nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz binlerce aracı geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplamda 443 bin 899 araç güvenlik gerekçesiyle servislere davet edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan açıklamada geri çağırmanın, farklı modelleri kapsadığı belirtildi. Nissan Rogue ve Altima gibi popüler modellerin yanı sıra, Nissan’ın lüks segmentteki markası olan Infiniti’nin QX50 ve QX55 modelleri de söz konusu geri çağırma listesinde yer aldı.
MOTOR DURDURMA RİSKİ TAŞIYOR
NHTSA'nın yayınladığı raporda, bazı araçlarda tespit edilen motor arızasının, seyir halindeyken motorun durmasına yol açabileceği ve bu durumun kazaya neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Bu nedenle araç sahiplerinin, olası riskleri en aza indirmek adına en yakın yetkili servise başvurmaları tavsiye edildi.
Nissan’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, motor arızasına yol açan sorunun ayrıntılı şekilde incelendiği ve gerekirse ilgili parçaların ücretsiz olarak değiştirileceği belirtildi. Şirket, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına tüm süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.
ARAÇ SAHİPLERİNE ÇAĞRI
Yetkililer, etkilenen araç modellerine sahip kullanıcıların en kısa sürede Nissan’ın resmi internet sitesi veya NHTSA üzerinden araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.