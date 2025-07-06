Otomotiv Devi 443 Bin Aracını Çağırdı! Motoru Bir Anda Duruyor

MOTOR DURDURMA RİSKİ TAŞIYOR

NHTSA'nın yayınladığı raporda, bazı araçlarda tespit edilen motor arızasının, seyir halindeyken motorun durmasına yol açabileceği ve bu durumun kazaya neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Bu nedenle araç sahiplerinin, olası riskleri en aza indirmek adına en yakın yetkili servise başvurmaları tavsiye edildi.