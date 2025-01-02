Otomotiv Devi 2025’e İlk Damgayı Vurdu! Fiyatları Resmen Dibe Çekti, Büyük İndirime Gitti

COROLLA SEDAN’A BÜYÜK İNDİRİM

Toyota Corolla Sedan, markanın Türkiye’deki en çok tercih edilen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Hem şık tasarımı hem de üstün performansıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Corolla Sedan, 2025 yılı itibarıyla cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

200 BİN LİRAYI BULDU

Ocak 2025’te Toyota, Corolla Sedan için çeşitli indirimler sunuyor. En büyük indirim ise 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunda 200 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan Toyota Corolla Sedan fiyat listesi: