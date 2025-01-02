Otomotiv Devi 2025’e İlk Damgayı Vurdu! Fiyatları Resmen Dibe Çekti, Büyük İndirime Gitti
Toyota, Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olarak 2025’in ilk jübilesini yaptı. Marka, ödemelerde kolaylık sağlarken, bir modelinde de indirime gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak 2025 itibarıyla marka, yeni yılın ilk kampanyalarını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, Toyota araç alıcılarına özellikle "otomobilin tamamına taksit" kampanyası sunuyor. Ayrıca, Toyota'nın popüler modeli Corolla Sedan'da çeşitli indirimler de mevcut. İşte Toyota Corolla Sedan ve diğer kampanya detayları…
COROLLA SEDAN’A BÜYÜK İNDİRİM
Toyota Corolla Sedan, markanın Türkiye’deki en çok tercih edilen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Hem şık tasarımı hem de üstün performansıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Corolla Sedan, 2025 yılı itibarıyla cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
200 BİN LİRAYI BULDU
Ocak 2025’te Toyota, Corolla Sedan için çeşitli indirimler sunuyor. En büyük indirim ise 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunda 200 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan Toyota Corolla Sedan fiyat listesi:
1.5 Vision Plus Multidrive S
Fiyatı: 1.663.000 TL
Kampanyalı Fiyatı: 1.463.000 TL
1.5 Dream Multidrive S
Fiyatı: 1.730.000 TL
Kampanyalı Fiyatı: 1.605.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
Fiyatı: 1.800.000 TL
Kampanyalı Fiyatı: 1.727.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Fiyatı: 1.880.000 TL
Kampanyalı Fiyatı: 1.806.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Fiyatı: 2.005.000 TL
Kampanyalı Fiyatı: 1.932.000 TL
TAMAMINA TAKSİT İMKANI
Toyota'nın Ocak 2025 kampanyasında, tüzel ve şahıs şirketlerine yönelik önemli kredi fırsatları da bulunuyor. ALJ Finans tarafından sunulan kampanya ile tüm Toyota modellerinde yüzde 100’e varan kredi imkanı sağlanıyor. Tüzel müşteriler ve şahıs şirketleri için binek ve hafif ticari araçlarda, bireysel müşteriler için ise hafif ticari araçlarda 10 bin TL peşinatla yüzde 100 kredi fırsatı sunuluyor.