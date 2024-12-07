Otomotiv Devi 191 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırdı: Bakanlık 6 Model İçin Uyardı
Japonya'nın önde gelen otomotiv üreticilerinden Daihatsu, ürettiği 6 farklı modelde toplam 191 bin aracı güvenlik açığı nedeniyle geri çağırma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Japonya'nın önde gelen otomotiv üreticilerinden Daihatsu, ürettiği 6 farklı modelde toplam 191 bin aracı güvenlik açığı nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016-2018 yılları arasında üretilen Move Canvas ve Hijet gibi modellerde, karoserden gelen titreşimleri emen yaylarda bir sorun tespit edildi.
Yayların üzerindeki boya filminin zamanla aşınması ve kırılması sonucu, lastiklerle temas ederek patlamalara neden olabileceği belirtildi.
Şirketten yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir kaza bildirimi olmasa da, 608 farklı arıza bildirimi alındığı ifade edildi.
Daihatsu, geri çağrılan tüm araçlar için ücretsiz parça değişimi yapacağını duyurdu. Araç sahiplerinin, en yakın Daihatsu yetkili servisine başvurarak bu işlemi yaptırmaları gerekiyor.
Bu durum, otomotiv sektöründe güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Daihatsu'nun hızlı bir şekilde harekete geçerek bu sorunu çözmeye çalışması takdire şayan.