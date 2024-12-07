Otomotiv Devi 191 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırdı: Bakanlık 6 Model İçin Uyardı

Daihatsu, geri çağrılan tüm araçlar için ücretsiz parça değişimi yapacağını duyurdu. Araç sahiplerinin, en yakın Daihatsu yetkili servisine başvurarak bu işlemi yaptırmaları gerekiyor.

Bu durum, otomotiv sektöründe güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Daihatsu'nun hızlı bir şekilde harekete geçerek bu sorunu çözmeye çalışması takdire şayan.