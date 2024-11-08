Otomotiv Devi 114 Bin Aracını Geri Çağırıyor: Ölüme Yol Açabilecek Risk Bulundu!
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, hava yastığı sisteminde tespit edilen bir sorun nedeniyle ABD'de 114.478 aracını geri çağırma kararı aldı.
Kaynak: AA
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırma işlemi 2017-2019 model Beetle ve Beetle Convertible, 2012-2014 Passat, 2017 Passat Wagon ve 2006-2007 Passat Sedan modellerini kapsıyor.
ÖLÜM RİSKİ VAR
Açıklamada, hava yastığı şişiricisinin uzun süre yüksek sıcaklık, yüksek nem ve sıcaklık değişimlerine maruz kalması durumunda patlama riski taşıdığı belirtiliyor.
SORUNUN KAYNAĞI NE?
Bu riskin, şişirici içerisinde bulunan itici gazın bozulmasından kaynaklandığı ve olası bir patlama halinde sürücüye veya yolculara keskin metal parçalarının isabet ederek ciddi yaralanmalara ya da ölüme yol açabileceği ifade ediliyor.