Otomotiv Devi 114 Bin Aracını Geri Çağırıyor: Ölüme Yol Açabilecek Risk Bulundu!

SORUNUN KAYNAĞI NE?

Bu riskin, şişirici içerisinde bulunan itici gazın bozulmasından kaynaklandığı ve olası bir patlama halinde sürücüye veya yolculara keskin metal parçalarının isabet ederek ciddi yaralanmalara ya da ölüme yol açabileceği ifade ediliyor.