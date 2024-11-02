Otomobilde Yüzde 10 Gümrük Vergisi Kararı! Artık O Ülkeler De Listeye Dahil Edildi

Türkiye’ye gümrüksüz giren araçlara yeni vergi yükü! Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Meksika, Afrika, Japonya, Kanada ve Vietnam’da üretilen araçlara yüzde 10 ek gümrük vergisi geldi.

Son Güncelleme:
Otomobilde Yüzde 10 Gümrük Vergisi Kararı! Artık O Ülkeler De Listeye Dahil Edildi

Resmi Gazete’den duyuruldu. Otomobilde Meksika, Afrika, Japonya, Kanada ve Vietnam'da üretilip A.TR belgesi olduğu için Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi ödemeden giren tüm araçlar için ilave yüzde 10 gümrük vergisi geldi.

Yani şu ana kadar 0 vergi ödenen bu araçlar için bundan böyle yüzde 20 gümrük vergisi ödenecek. A.TR belgesi olmayanlar yüzde 10 gümrük vergisi ödemeye devam edecek.

Otomobilde Yüzde 10 Gümrük Vergisi Kararı! Artık O Ülkeler De Listeye Dahil Edildi - Resim : 1

TESPİT EDİLDİ, ONA DA VERGİ GELDİ

Türkiye'nin tercihli ticaret anlaşması bulunmadığı ülkelerden AB üzerinden Gümrük Birliği kapsamında Serbest Dolaşım Belgesi (A.TR) ile ülkeye düşük gümrük tarifeleri ile ihracat yapıldığı tespit edildi.

Türkiye aleyhine ortaya çıkan haksız tarife farklılığının giderilmesi amacıyla Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillerine yönelik yüzde 10'luk ek mali yükümlülük uygulaması, ilgili ülkelerin yanı sıra Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli olarak A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üzerinden ithalatı yapılacak konvansiyonel, hibrit ve elektrikli binek otomobillerinde de tatbik edilecek.

Bahse konu uygulamanın ürün ve ülke bazında genişletilmesi nedeniyle karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Otomobilde Yüzde 10 Gümrük Vergisi Kararı! Artık O Ülkeler De Listeye Dahil Edildi - Resim : 2

Etiketler
Vergi
Son Güncelleme:
Bayat Ekmekten Hızlıca 1 Tepsi Börek Yapabilirsiniz: İsrafa Son Bayat Ekmekten Hızlıca 1 Tepsi Börek Yapabilirsiniz: İsrafa Son
S&P, Türkiye’nin Kredi Notunu Yükseltmişti! Mehmet Şimşek’ten İlk Açıklama Kredi Notu Kararı İçin Mehmet Şimşek'ten Açıklama
İhracatta Yeni Rekor: Bakan Bolat Duyurdu İhracatta Yeni Rekor, Bakan Bolat Duyurdu
Sarıyer Börekçisi Ustaları Sırrını Açıkladı: Kol Böreği Meğer Böyle Daha Lezzetli Oluyormuş Sarıyer Börekçisi Ustaları Sırrını Açıkladı: Kol Böreği Meğer Böyle Daha Lezzetli Oluyormuş