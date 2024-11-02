Otomobilde Yüzde 10 Gümrük Vergisi Kararı! Artık O Ülkeler De Listeye Dahil Edildi

Resmi Gazete’den duyuruldu. Otomobilde Meksika, Afrika, Japonya, Kanada ve Vietnam'da üretilip A.TR belgesi olduğu için Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi ödemeden giren tüm araçlar için ilave yüzde 10 gümrük vergisi geldi.

Yani şu ana kadar 0 vergi ödenen bu araçlar için bundan böyle yüzde 20 gümrük vergisi ödenecek. A.TR belgesi olmayanlar yüzde 10 gümrük vergisi ödemeye devam edecek.

TESPİT EDİLDİ, ONA DA VERGİ GELDİ

Türkiye'nin tercihli ticaret anlaşması bulunmadığı ülkelerden AB üzerinden Gümrük Birliği kapsamında Serbest Dolaşım Belgesi (A.TR) ile ülkeye düşük gümrük tarifeleri ile ihracat yapıldığı tespit edildi.

Türkiye aleyhine ortaya çıkan haksız tarife farklılığının giderilmesi amacıyla Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillerine yönelik yüzde 10'luk ek mali yükümlülük uygulaması, ilgili ülkelerin yanı sıra Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli olarak A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üzerinden ithalatı yapılacak konvansiyonel, hibrit ve elektrikli binek otomobillerinde de tatbik edilecek.

Bahse konu uygulamanın ürün ve ülke bazında genişletilmesi nedeniyle karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.