Otomobilde Son Kampanyalar Duyuruldu! Yarış Kızıştı: Fiyatlar Dibi Gördü

Kia: Picanto için 150 bin TL'ye, Niro ve Stonic için 250 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi. Sportage versiyonları için 250 bin TL'ye 12 ay yüzde 2,49 faiz. EV9 için tüzel müşterilere 750 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi, 4x4 EV6 için ise kredi miktarı 750 bin TL'ye çıkıyor.

Togg: T10X V1 için 600 bin TL, T10X V2 için 800 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi. Kurumsal müşteriler için 1,5 milyon TL krediye yüzde 2,8 faiz ve 36 ay vadeli finansman.

Hyundai: i10 920 bin TL, i20 979 bin TL, yeni Bayon 1.079.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Elantra'da 60 bin TL'ye varan indirimler.

Mercedes-Benz: 36 ay vadeli yüzde 3,69 faiz kampanyası. E 180 Sedan ve EQS 450 için 5 milyon TL kredi, C200 ve diğer bazı modeller için 3 milyon TL maksimum kredi.

Citroen: C5 Aircross, C4, C4 X ve elektrikli modeller için 250 bin TL'ye 12 ay sıfır faiz. Ami modelinde 200 bin TL'ye 20 ay sıfır faiz veya 60 bin TL nakit indirim.