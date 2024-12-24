Otomobilde Son Kampanyalar Duyuruldu! Yarış Kızıştı: Fiyatlar Dibi Gördü
2024'ün son günlerinde otomotiv sektörü, markaların stokları eritme çabası ve tüketicilerin yeni yıl zammı korkusuyla öne çekilen talepleriyle hareketli günler geçiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl, Türkiye otomotiv pazarında satışlar yüzde 57,4 büyüyerek 1 milyon 232 bin adedi aşmış ve tarihi bir rekora imza atmıştı. Bu yıl benzer bir büyüme beklenmese de, satışların yaklaşık aynı seviyelerde kalacağı öngörülüyor.
Aralık ayında ise markaların stok eritme stratejileriyle kampanyalar hız kazanıyor. Tüketiciler de bu indirim ve sıfır faizli kredi fırsatlarını kaçırmamak için alımlarını erkene çekiyor.
İŞTE MARKA MARKA KAMPANYALAR LİSTESİ
Honda: HR-V modelinde 115 bin TL indirim ve 250 bin TL'ye 12 ay vadede yüzde 2,99 faizli kredi sunuluyor. Civic modelinde ise 200 bin TL kredi ve 135 bin TL indirim mevcut.
Nissan: Juke'un Tekna donanımında 100 bin TL nakit indirim var. Bireysel kullanıcılar için 300 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi, ticari müşteriler içinse 500 bin TL'ye altı ay sıfır faizli kredi kampanyası uygulanıyor. Qashqai e-Power'da ticari müşterilere 250 bin TL nakit indirim ve 500 bin TL altı ay sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor.
Renault: Megane Sedan'da 200 bin TL krediye 12 ay vadede sıfır faiz uygulanıyor. Benzinli versiyon 1.546.900 TL, dizel ise 1.700.000 TL'den başlıyor. Elektrikli Megane E-Tech için ticari müşterilere özel 500 bin TL krediye 12 ay vadeli sıfır faiz sağlanırken, fiyat 1.641.000 TL. Clio E-Tech'te ise 200 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz talep ediliyor.
SsangYong: Musso Grand pikap için 280 bin TL krediye 12 ay vadeli sıfır faiz teklif ediliyor. 4x2 versiyonu 1.410.000 TL, 4x4 versiyon ise 1.624.412 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Fiat: Online satış platformu üzerinden 500e, 600 ve Topolino modelleri indirimli fiyatlarla sunuluyor. Topolino Plus Paket versiyonu 405.900 TL, Dolcevita ise 395.900 TL'den başlıyor. 500e modelleri 1.199.900 TL ile 1.239.900 TL arasında, hibrit 600 modeli ise 1.489.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.
Chery: Tiggo8 Pro Max'in Intelligent versiyonunda 300 bin TL krediye sıfır faiz, Exceptional donanımında 250 bin TL'ye yüzde 0,99 faiz. Nakit alımlarda Intelligent'ta 221.850 TL, diğer donanımda 205 bin TL indirim var. Tiggo7 Pro Max ve Omoda 5 Pro modellerinde de ciddi indirimler mevcut.
Kia: Picanto için 150 bin TL'ye, Niro ve Stonic için 250 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi. Sportage versiyonları için 250 bin TL'ye 12 ay yüzde 2,49 faiz. EV9 için tüzel müşterilere 750 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi, 4x4 EV6 için ise kredi miktarı 750 bin TL'ye çıkıyor.
Togg: T10X V1 için 600 bin TL, T10X V2 için 800 bin TL'ye 12 ay sıfır faizli kredi. Kurumsal müşteriler için 1,5 milyon TL krediye yüzde 2,8 faiz ve 36 ay vadeli finansman.
Hyundai: i10 920 bin TL, i20 979 bin TL, yeni Bayon 1.079.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Elantra'da 60 bin TL'ye varan indirimler.
Mercedes-Benz: 36 ay vadeli yüzde 3,69 faiz kampanyası. E 180 Sedan ve EQS 450 için 5 milyon TL kredi, C200 ve diğer bazı modeller için 3 milyon TL maksimum kredi.
Citroen: C5 Aircross, C4, C4 X ve elektrikli modeller için 250 bin TL'ye 12 ay sıfır faiz. Ami modelinde 200 bin TL'ye 20 ay sıfır faiz veya 60 bin TL nakit indirim.
Peugeot: 208 için 120 bin TL, E-208 için 250 bin TL, 308 ve E-308 için 300 bin TL gibi modeller için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçenekleri.
Toyota: Corolla, C-HR ve Hilux için çeşitli kredi ve indirim seçenekleri sunuluyor. Hilux için yüzde 100'e varan kredi veya 60 aya kadar vade.
Ford: Puma modelleri için 200 bin ile 500 bin TL arasında değişen sıfır faizli kredi kampanyaları. Focus'ta peşin alımlarda yüzde 6 indirim.
Opel: Corsa için 150 bin TL, elektrikli versiyonda 250 bin TL sıfır faizli kredi. Diğer modellerde de 12 ay vadede sıfır veya düşük faizli kredi seçenekleri.
Skoda: Kamiq, Fabia ve Scala modellerinde 12 ay vadede yüzde 0,99 faizle kredi kampanyası.