Otomobilde Sıralama Belli Oldu: Bir Model Zirveye Yerleşti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye otomobil pazarında 2023 yılının ilk yarısında önemli bir artış yaşandı. Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955 adede yükseldi. Bu artış, otomobil sektörünün dinamiklerini ve tüketici tercihlerini yeniden şekillendirirken, SUV gövde tipli araçların yükselişi dikkat çekti.

SUV’LAR PAZARIN YÜZDE 54,8'İNİ ELE GEÇİRDİ

Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 54,8 pay ve 253 bin 667 satışla SUV’lar oldu. Bu sonuç, satılan her iki otomobilden birinin SUV olarak kayıtlara geçtiğini gösteriyor. SUV'lar, geniş iç hacimleri, yüksek sürüş pozisyonları ve güvenlik özellikleri ile tüketicilerin gözdesi haline geldi.

SEDAN VE HATCHBACK MODELLERİN DURUMU

SUV otomobillerin ardından, sedan araçlar yüzde 26,6 pay ve 123 bin 243 satış ile ikinci sırada yer aldı. Hatchback otomobiller ise yüzde 17,4 pay ve 80 bin 760 satışla üçüncü sırada bulunuyor. Sedan araçlar, genellikle konfor ve prestij arayan tüketiciler tarafından tercih edilirken, hatchback modeller, daha kompakt ve pratik yapıları ile şehir içi kullanımda öne çıkıyor.

DİĞER GÖVDE TİPLERİ: MPV, CDV, SPOR VE STATİON WAGON

Otomobil pazarında diğer satışlar ise MPV (çok amaçlı araçlar), CDV (ticari yolcu araçları), spor ve station wagon gövde tiplerinden oluştu. Bu segmentler, toplam pazar payı içinde daha küçük bir yüzdeye sahip olsalar da, belirli bir müşteri kitlesi tarafından tercih ediliyor.

SUV’LARIN ZİRVE YOLCULUĞU

SUV otomobiller, Ocak 2022'de sedan araçlardan zirveyi alarak pazarın en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Giderek artan ilgi ve müşteri talebi doğrultusunda SUV’lar, bu liderliklerini 2023’te de sürdürmeye devam etti. Geniş ailelerden macera tutkunlarına kadar geniş bir yelpazede tüketici kitlesine hitap eden SUV’lar, konfor, güvenlik ve çok yönlülük gibi özellikleri ile pazarın favorisi olmaya devam ediyor.