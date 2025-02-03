Otomobilde ÖTV Matrah İndirimi Bekleyene Kötü Haber! 22 Yılda Sadece 2 Kez Oldu, Haziran 2023'ten Bu Yana...

Sıfır otomobil fiyatlarında yapılan kampanyalar 2024 yılı satışlarında tüm zamanların zirvesini getirmişti. Ancak araba fiyatları hala yüksek kalmaya devam ederken artık 1 milyon liranın altında araç bulmak imkansız hale geldi. Sektör temsilcileri de yüksek fiyatlardan şikayetçi olurken her fırsatta taşıt kredilerinde hem faiz hem de limitlere düzenleme talep ederken, diğer yandan da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah güncellemesi taleplerini dile getiriyorlar.

22 YILDA SADECE 2 KEZ İNDİRİM YAPILDI

Araba almak isteyenler ise ÖTV matrahlarının düşürülmesini talep ediyor. Ancak Türkiye’de son 22 yıldır araçlardan tahsil edilen ÖTV oranlarında kalıcı bir indirim yapılmadı. Bu süre içinde sadece 2 kez geçici olarak indirim sağlandı. Tam tersine sürekli olarak bir artış kaydedildi.

4 MATRAH DİLİMİNDE DE ARAÇ KALMADI

ÖTV matrahları son olarak Kasım 2022’de güncellendi. Haziran 2023’ten bu yana ise yüzde 45,50,60 ve 70’lik matrah diliminde hiç araç kalmadı. Elektrikli otomobiller hariç araçların tamamı yüzde 80’lik dilimde yer alıyor.

‘KOŞULLARA UYGUN MATRAH DÜZENLEMESİ’ TALEBİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2025 yılında mutlaka ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiğini belirtirken, ÖTV oranlarını belirleyen matrahların iki seneyi aşkın bir zamandır güncellenmediğini hatırlattı.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Bozkurt, "Mevcut durumda matrah tutarı 280 bin Türk Lirası’nı aşan otomobiller, 1600 cc altı motor hacmi için en üst özel tüketim vergi dilimi olan yüzde 80’lik vergi dilimine tabi oluyor. Uzun zamandır bu tanımlamalarda güncellemeler yapılmadı ve bizim talebimiz bu matrahlarda bir güncelleme yapılmasının şart olduğu yönünde. Düşük vergi diliminde yer alan araç seçeneklerinin artması ve daha geniş kesimlerin araçlara ulaşabilmesi için günümüz koşullarına uygun bir matrah düzenlemesi yapılmasının faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

2002 YILINDAN BU YANA ÖTV ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

MATRAH GÜNCELLEME TARİHLERİ

Kaynak: Haber Merkezi