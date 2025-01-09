Otomobilde Devrim Gibi Yenilik: Suyla Çalışan Otomobil Üretildi! ‘Bu Araba Su mu Yakıyor?’ Dönemi Bitiyor!

YAMAHA İLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Toyota’nın Yamaha Motor ile ortak geliştirdiği hidrojen yakıtlı V-8 motor, performansıyla göz dolduruyor. Bu motor, 455 beygir gücü ve 398 Nm tork üretebiliyor. Sadece 5 kilogramlık hidrojenle 485 kilometreye kadar menzil sunabilen bu teknoloji, sürücülere uzun yolculuklarda güven verirken çevreyi koruma vaat ediyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ALTERNATİF

Hidrojen teknolojisi, hızlı yakıt ikmali ve sınırlı malzeme tedarikine olan ihtiyacın azalması gibi avantajlarıyla elektrikli araçlar için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Toyota’nın hidrojen motorları, neredeyse hiç karbon salınımı yapmazken, bataryalarda kullanılan nadir metallerin tüketimini de önemli ölçüde azaltıyor.