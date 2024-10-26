Otomobil ve Konut Satışında ‘Kaçış Yolları’nın Hepsi Kapanıyor! Sırada Distribütörler Var: 15 Günlük Süre Verildi

Ticaret Bakanlığı’nın son iki yılda devreye aldığı tedbirlerle konut ve otomobil piyasası normalleşmeye başladı, yüksek fiyatları erimeye yüz tuttu. Özellikle ilan sitelerine yönelik yapılan düzenlemeler bu süreçte dikkat çekti.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile sahte ilanlar ve fiyat manipülasyonu engellenirken, satış yapacak kişilerin yetkili olması zorunlu hale geldi. Ayrıca ‘güvenli ödeme’ sistemi ile satışların yapılmasında karar kılındı. İkinci el araç piyasasında ise 6 ay 6 bin kilometre kuralı uzatıldı. Tüm bunlar bazı satıcıları sosyal medyadan satış yapmaya yönlendirse de orada da denetimler devam etti. Bu kapsamda sahte ilanlar ya da kurallara aykırı satış yapanlara 10 bin TL ila 100 bin TL arasında ceza kesileceği bildirildi.

“ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİSİ ÖDENMİYOR”

Türkiye Gazetesi’ne konuşan bir galerici, “Biz vergimizi ödeyen ve işlerimizi hukuk çerçevesinde yaparken, bireysel satıcılar belirlenen kurallar dışında sosyal medyada satış yapıyor. Bir Instagram hesabı açıp, bunu da bot hesaplarla destekleyerek istedikleri gibi at koşturuyorlar. Mutlaka bakanlık buna el atmalı. Yapılan satışlardan elde edilen gelirlerin vergisi ödenmiyor. Çoğu ilanlar sahte, sağlam görünen arabalar pert çıkıyor. Sosyal medyada yapılan ticaretin güvenilirliği yok. Tüketici problem yaşadığında ya da dolandırıldığında ‘galerici esnafı’ kötü oluyor. Bakanlık, konut veya otomobil olsun, sosyal medyada satış yapanlara usullere uymuyorlarsa ceza kesmeli” diye görüş belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın gündeminde sadece sosyal medya platformları değil, distribütörler de var. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Şu anda tespitleri yapıyoruz. Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10 bin - 100 bin TL arası ceza uygulanacak” dedi.

DİSTRİBÜTÖRLER DE MERCEK ALTINDA

Bakanlık ayrıca, sadece sosyal medya platformlarına değil, distribütörlere yönelik de çeşitli yeni yükümlülükler getirildiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı tarafından motorlu kara taşıtlarının ticaretine dair yapılan düzenlemelerde, distribütörlerin yetkili satıcılarla ilişkilerinde belirli kurallara uyum sağlamaları gerektiğini vurgulayan Gürcan, şöyle konuştu:

“Distribütörlerin, yetkili satıcıları son üç yılın aylık ortalama satış miktarını aşacak şekilde araç alımı yapmaya zorlamaması gerekecek. Fatura tarihinden itibaren, araç fiyatında sonradan artış yapılması yasaklandı. Distribütörler, taşıtı satın alan yetkili satıcıya en geç 15 gün içinde teslim etmekle yükümlü olacak. Yetkili satıcıların araç satışlarını veya kampanyalara katılımlarını mal veya hizmet alımı gibi şartlara bağlamamaları gerekecek. Bu kapsamda, yeni düzenlemeler ile sektördeki ticari ilişkilerde şeffaflığın ve adil ticaretin sağlanması hedefleniyor.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi