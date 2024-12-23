Otomobil Sektöründe Taşlar Yerinden Oynayacak! İki Dev Şirketten Büyük Hamle
Japon otomotiv devleri Honda ve Nissan, birleşme görüşmelerine başladıklarını duyurdu. İki şirketin birleşmesiyle, Toyota ve Volkswagen'in ardından dünyanın üçüncü büyük otomobil grubu kurulacak. Görüşmelerin 2025 yılı Haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.
Kaynak: AA
Honda ve Nissan tarafından yapılan açıklamada, olası birleşme için resmi görüşmelerin başlatıldığı bildirildi. Birleşme sonrası, iki şirketin araç satışları bakımından Toyota ve Volkswagen'in ardından dünya sıralamasında üçüncü sıraya yerleşeceği belirtiliyor. Honda, Japonya'nın ikinci en büyük otomobil üreticisi, Nissan ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu birleşme, Fiat Chrysler Automobiles ve PSA'nın 2021 yılında 52 milyar dolarlık bir anlaşmayla Stellantis'i kurmasından sonraki en büyük küresel otomotiv birleşmesi olacak.
BİRLEŞME SÜRECİNE MİTSUBİSHİ MOTORS DA DAHİL OLABİLİR
Nissan'ın en büyük hissedarı olduğu Mitsubishi Motors'un da birleşme sürecine dahil olacağı öngörülüyor. Üç şirketin CEO'ları, Tokyo'da ortak bir basın toplantısı düzenleyerek sürecin detaylarını paylaştı. Honda CEO'su Toshihiro Mibe, basın toplantısında, "Çinli otomobil üreticilerinin ve yeni oyuncuların yükselişi otomotiv sektörünü büyük ölçüde dönüştürdü" dedi. Mibe, "2030 yılına kadar bu rakiplerle başa çıkacak kapasiteyi oluşturmalıyız, yoksa geri düşeriz" ifadelerini kullandı.
BİRLEŞME İLE İLGİLİ HEDEFLER
Olası birleşme sonrasında, iki şirketin toplamda 30 trilyon yen (yaklaşık 191 milyar dolar) satış ve 3 trilyon yen'in üzerinde faaliyet karı elde etmeyi hedeflediği belirtildi. Görüşmelerin 2025 yılı Haziran ayında tamamlanması ve 2026 yılı Ağustos ayında bir holding şirketinin kurulması planlanıyor. Bu tarihten sonra, her iki şirketin hisseleri borsadan çıkarılacak.