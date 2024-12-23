Otomobil Sektöründe Taşlar Yerinden Oynayacak! İki Dev Şirketten Büyük Hamle

Honda ve Nissan tarafından yapılan açıklamada, olası birleşme için resmi görüşmelerin başlatıldığı bildirildi. Birleşme sonrası, iki şirketin araç satışları bakımından Toyota ve Volkswagen'in ardından dünya sıralamasında üçüncü sıraya yerleşeceği belirtiliyor. Honda, Japonya'nın ikinci en büyük otomobil üreticisi, Nissan ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu birleşme, Fiat Chrysler Automobiles ve PSA'nın 2021 yılında 52 milyar dolarlık bir anlaşmayla Stellantis'i kurmasından sonraki en büyük küresel otomotiv birleşmesi olacak.