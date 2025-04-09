Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal ürünlere yönelik açıkladığı yeni vergi politikası, otomotiv sektöründe ciddi sonuçlar doğurmaya başladı. İthal mallara en az yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirilmesi, özellikle Çin’den ithal edilen araç ve parçalar için yüzde 104’lük ek vergiyle birlikte otomobil piyasasında büyük bir krize yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Trump yönetimi, bu hamleyle Amerikan üretimini artırmayı ve yerli istihdamı korumayı amaçlıyor. Ancak vergi oranlarındaki sert yükseliş, küresel üreticiler için ciddi bir tehdit haline geldi. Hem üretim süreçlerinde hem de satış zincirinde yeni planlamalar gündeme geldi.
Avrupa ve Asya merkezli büyük otomotiv firmaları, ABD’nin gümrük tarifeleri karşısında hızlı adımlar atmak zorunda kaldı. Bazı şirketler üretimlerini geçici olarak durdururken, bazıları ise ihracat planlarını askıya aldı. Kriz moduna geçen markalar, mevcut politikaların uzun vadeli etkilerini hesaplamaya başladı.
STELLANTIS'TEN ÜRETİMİ DURDURMA KARARI
Stellantis, Kanada ve Meksika’daki bazı fabrikalarında üretime ara verme kararı aldı. Bu gelişme sonucunda yaklaşık 900 işçi işten çıkarıldı. Üretim durdurma kararı, vergi artışlarının doğrudan sonucu olarak değerlendiriliyor.
LAND ROVER VE AUDI İHRACATI DURDURDU
İngiliz otomotiv markası Land Rover, ABD’ye gerçekleştirdiği araç ihracatını bir ay süreyle askıya aldığını açıkladı. Audi ise artan belirsizlik nedeniyle Amerika’ya sevkiyatları geçici olarak durdurduğunu bildirdi.
SIFIR ARAÇ STOKLARINDA ENDİŞE VEREN DÜŞÜŞ
ABD’de sıfır araç stoğunun yalnızca 50 gün yetecek seviyede olduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre, stokların bu hızla tükenmeye devam etmesi halinde, fiyatlar kısa sürede ciddi şekilde artacak. Otomobil fiyatlarında yüzde 10 civarında bir zam bekleniyor.
TÜKETİCİLER BAYİLERE AKIN ETTİ
Fiyat artışı endişesi, araç almayı planlayan tüketicileri harekete geçirdi. Bayilerdeki ziyaretçi trafiği son günlerde yüzde 30 oranında artış gösterdi. Satış noktaları, eldeki sınırlı stokla bu yoğun talebi karşılamanın güçleştiğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde hem araç bulunabilirliği hem de fiyatlar konusunda yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.