Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak

Trump yönetimi, bu hamleyle Amerikan üretimini artırmayı ve yerli istihdamı korumayı amaçlıyor. Ancak vergi oranlarındaki sert yükseliş, küresel üreticiler için ciddi bir tehdit haline geldi. Hem üretim süreçlerinde hem de satış zincirinde yeni planlamalar gündeme geldi.