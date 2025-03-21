Otomobil Sektöründe Büyük Kriz! Tesla O Bölgedeki Tüm Araçlarını Geri Çağırdı
Tesla, ABD’deki Cybertruck modellerinde tespit edilen dış panel sorunu nedeniyle büyük çaplı bir geri çağırma başlattı. 46 binden fazla aracı kapsayan bu geri çağırma, hareket halindeyken paslanmaz çelik panelin ayrılma riski taşıması sebebiyle yapılıyor. Şirket, bu sorunu çözmek için panelin daha dayanıklı bir versiyonunu kullanacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tesla, 2023 Kasım ile 2024 Şubat arasında üretilen tüm Cybertruck modellerinin geri çağrıldığını açıkladı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma kapsamındaki araçların yol güvenliği riski taşıdığına dikkat çekti. Tesla, herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini ancak 151 garanti talebi aldığını belirtti.
YENİ PANEL ÇÖZÜMÜ DUYURULDU
Tesla, dış panelin çevresel faktörlere karşı yeterli dayanıklılığa sahip olmadığına karar verdi ve çözüm olarak yeni güçlendirilmiş panelleri kullanma kararı aldı. Yeni paneller, farklı bir yapıştırıcı ile sabitlenecek ve ayrıca bir kaynak cıvata ve somun ile güçlendirilecek. Tesla, bu güncellenmiş panellerin üretimine Cuma günü başlayacağını ve henüz teslim edilmemiş araçların bu yeni panellerle donatılacağını açıkladı.
2024’TE EN FAZLA GERİ ÇAĞIRMA YAPAN MARKA TESLA OLDU
Tesla, 2024 yılında en fazla geri çağırma yapan otomobil markası oldu. Recall yönetim firması BizzyCar’ın verilerine göre, Tesla araçları bu yıl toplamda 5,1 milyon geri çağırma vakasına konu oldu. Ancak analistler, Cybertruck'ın satışlarının Tesla'nın yüksek hacimli modelleri olan Model 3 ve Model Y'ye kıyasla düşük olduğunu belirterek, geri çağırmanın şirketin genel performansını olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.
TESLA’YA YÖNELİK PROTESTOLAR ARTIYOR
Tesla, araç sorunlarının yanı sıra marka imajına yönelik artan olumsuz tepkilerle de karşı karşıya. ABD’nin bazı şehirlerinde Tesla mağazalarına yönelik protestolar düzenleniyor ve bazı tüketiciler Tesla’dan araç almayı boykot ediyor.