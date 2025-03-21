Otomobil Sektöründe Büyük Kriz! Tesla O Bölgedeki Tüm Araçlarını Geri Çağırdı

Tesla, 2023 Kasım ile 2024 Şubat arasında üretilen tüm Cybertruck modellerinin geri çağrıldığını açıkladı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma kapsamındaki araçların yol güvenliği riski taşıdığına dikkat çekti. Tesla, herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini ancak 151 garanti talebi aldığını belirtti.

YENİ PANEL ÇÖZÜMÜ DUYURULDU

Tesla, dış panelin çevresel faktörlere karşı yeterli dayanıklılığa sahip olmadığına karar verdi ve çözüm olarak yeni güçlendirilmiş panelleri kullanma kararı aldı. Yeni paneller, farklı bir yapıştırıcı ile sabitlenecek ve ayrıca bir kaynak cıvata ve somun ile güçlendirilecek. Tesla, bu güncellenmiş panellerin üretimine Cuma günü başlayacağını ve henüz teslim edilmemiş araçların bu yeni panellerle donatılacağını açıkladı.