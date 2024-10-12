Otomobil Satışlarında Yeni Dönem! Yılbaşında Başlıyor

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE REKOR İHRACAT

Otomotiv sektöründeki ihracatın hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Gürcan, 2023’te otomotiv ana sanayi ihracatının 19,4 milyar dolara ulaştığını ve yan sanayi ile birlikte toplam ihracatın 35 milyar doları aştığını belirtti. 2024'ün ilk 9 ayında ise otomotiv sektörünün yüzde 5,3'lük büyüme ile 26,9 milyar dolarlık ihracata imza attığını açıkladı.