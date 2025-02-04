Otomobil Satışlarında Fren! Yeni Yılda Sert Düşüş

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında azalarak 68 bin 654 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları da ciddi bir şekilde azaldı. Geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55.944 adet oldu.

Otomobil Satışlarında Fren! Yeni Yılda Sert Düşüş

2025 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,9 oranında azaldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında azalarak 68.654 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil Satışlarında Fren! Yeni Yılda Sert Düşüş - Resim : 1

OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜZDE 12,6'LIK AZALMA

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55.944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12.710 adet oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Otomobil ve hafif ticari araç pazarı on yıllık ortalamalara göre;

  • Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 75,2 arttı.
  • Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87,2 artış gösterdi.
  • Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 36,7 arttı."

Kaynak: Haber Merkezi

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