Otomobil Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü: Net Tarih Verildi! Rekor Kıracak
Global EV Drivers Alliance tarafından gerçekleştirilen ve 18 ülkeden 23 binden fazla elektrikli araç sürücüsünü kapsayan anket, elektrikli araç sahiplerinin büyük çoğunluğunun bir daha içten yanmalı araçlara dönmek istemediğini ortaya koydu.
Ankete katılanların yüzde 92’si bir sonraki araç tercihlerinin yine elektrikli olacağını belirtirken, sadece yüzde 1’i benzinli veya dizel bir araç almayı düşündüğünü ifade etti.
MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 97
Ankette, elektrikli araç kullanıcılarının yüzde 97’sinin sürüş deneyimlerinden memnun veya çok memnun olduğu belirlendi. Kullanıcılar, elektrikli araç tercih sebepleri arasında öncelikli olarak düşük işletme maliyetlerini ve çevreye duyarlı olmalarını gösterdi.
ŞARJ ALTYAPISINDAKİ EKSİKLİKLER DİKKAT ÇEKTİ
Araştırmaya katılanlar, elektrikli araçların en büyük dezavantajı olarak şarj altyapısındaki yetersizlikleri işaret etti. Özellikle hızlı şarj istasyonlarının azlığı, şarj sürelerinin uzunluğu ve cihazların güvenilirliği konusunda eksiklikler olduğu belirtildi.
Katılımcıların yüzde 72’si araçlarını genellikle evde şarj ettiklerini ifade ederken, çoğu uzun yolculukların benzinli araçlara kıyasla daha fazla planlama gerektirdiğini vurguladı.
TÜRKİYE ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ŞARJ ALTYAPISINDA ATAĞA KALKTI
Türkiye, elektrikli araç sayısı ve şarj altyapısında son iki yılda kaydedilen büyümeyle dikkat çekti. 2022’de 6 bin olan elektrikli araç sayısı, 2024’te 154 bine yükseldi. Aynı dönemde, şarj soketi sayısı ise 3 binden 26 bine çıktı. Bugün itibarıyla Türkiye'de her altı elektrikli araca bir şarj soketi düşerken, bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde 13 araca bir şarj soketi şeklinde.
2025’TE REKOR KIRACAK
2022 Nisan ayında yalnızca 5 olan lisanslı şarj hizmeti sağlayıcı firma sayısı, 2024 yılı itibarıyla 169’a ulaştı.
Uzmanlar, enerji sektöründeki büyümenin önümüzdeki yıllarda da hızlanacağını öngörüyor. 2025’e kadar elektrikli araç ve şarj altyapısına yönelik yatırımların artarak devam etmesi ve bu alanda yeni rekorların kırılması bekleniyor.