Otomobil Piyasasında Rüzgar Tersine Döndü: Net Tarih Verildi! Rekor Kıracak

Ankete katılanların yüzde 92’si bir sonraki araç tercihlerinin yine elektrikli olacağını belirtirken, sadece yüzde 1’i benzinli veya dizel bir araç almayı düşündüğünü ifade etti.

MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 97

Ankette, elektrikli araç kullanıcılarının yüzde 97’sinin sürüş deneyimlerinden memnun veya çok memnun olduğu belirlendi. Kullanıcılar, elektrikli araç tercih sebepleri arasında öncelikli olarak düşük işletme maliyetlerini ve çevreye duyarlı olmalarını gösterdi.