Otomobil Piyasasında Çığır Açan Yenilik! 'Şarj' Demek Bile Yetiyor

Elektrikli araç teknolojileri hızla gelişirken, şarj süreleri hala kullanıcıların en büyük endişelerinden biriydi, ancak Zeekr 007 modeli bütün ezberleri bozdu ve dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli otomobili unvanını kazandı. Sadece dakikalar içinde tam doluluğa ulaşabilen bu yeni model, elektrikli araç sektöründe çığır açan bir gelişme olarak görülüyor.

10 DAKİKADAN KISA SÜREDE %80 DOLULUK

Zeekr 007, 75 kW kapasiteli LFP Golden Brick bataryasıyla donatılmış olup, şarj süresinde adeta bir devrim yaratıyor. Yapılan testlerde, aracın %10'dan %80 doluluğa ulaşma süresi sadece 9 dakika 40 saniye olarak ölçüldü. Bu süre, elektrikli otomobillerdeki uzun şarj süresi problemini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor ve kullanıcılarına neredeyse fosil yakıtlı araçlarla eş değer bir kullanım kolaylığı sunuyor.