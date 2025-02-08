Otomobil Piyasasında Çığır Açan Yenilik! 'Şarj' Demek Bile Yetiyor
Elektrikli otomobilde çığır açacak model Zeekr 007, dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli otomobili oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araç teknolojileri hızla gelişirken, şarj süreleri hala kullanıcıların en büyük endişelerinden biriydi, ancak Zeekr 007 modeli bütün ezberleri bozdu ve dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli otomobili unvanını kazandı. Sadece dakikalar içinde tam doluluğa ulaşabilen bu yeni model, elektrikli araç sektöründe çığır açan bir gelişme olarak görülüyor.
10 DAKİKADAN KISA SÜREDE %80 DOLULUK
Zeekr 007, 75 kW kapasiteli LFP Golden Brick bataryasıyla donatılmış olup, şarj süresinde adeta bir devrim yaratıyor. Yapılan testlerde, aracın %10'dan %80 doluluğa ulaşma süresi sadece 9 dakika 40 saniye olarak ölçüldü. Bu süre, elektrikli otomobillerdeki uzun şarj süresi problemini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor ve kullanıcılarına neredeyse fosil yakıtlı araçlarla eş değer bir kullanım kolaylığı sunuyor.
MAKSİMUM GÜÇ ÇEKME KAPASİTESİYLE HIZLI ŞARJ
Zeekr 007'nin rekor sürede şarj olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri, yüksek güç çekme kapasitesine sahip batarya teknolojisi. Araç, şarj sırasında ortalama 325 kW güç çekerken, maksimum 465 kW’a kadar çıkabiliyor. Bu yüksek güç kapasitesi, aracın enerji depolama hızını artırarak, kısa sürede yüksek doluluk seviyesine ulaşmasını sağlıyor.
TAM ŞARJ SADECE 22 DAKİKA
Sadece %10’dan %80’e değil, %0’dan %100’e kadar olan şarj süresi de dikkat çekici. Zeekr 007'nin tam kapasite doluluğa ulaşması sadece 22 dakika 20 saniye sürüyor. Bu süre, bir benzinli aracın yakıt dolum süresine neredeyse eşdeğer. Elektrikli otomobillerin en büyük handikaplarından biri olan uzun şarj süreleri, bu modelle birlikte tarih olabilir.
Zeekr 007'de kullanılan LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi, hızlı şarj olma, daha uzun ömür ve yüksek güvenlik gibi avantajlarıyla dikkat çekiyor. Bu bataryalar, aşırı ısınmaya karşı daha dayanıklı olup, uzun vadede performans kaybı yaşama riskini de minimize ediyor. Elektrikli araç sektöründe LFP bataryalarının önemi giderek artarken, Zeekr 007’nin sunduğu bu gelişmiş teknoloji, gelecekte elektrikli otomobillerin çok daha yaygın hale gelmesini sağlayabilir.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Zeekr 007'nin sunduğu hızlı şarj kapasitesi, elektrikli araç sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Dakikalar içinde şarj olan ve uzun ömürlü batarya teknolojisiyle dikkat çeken bu model, gelecekte elektrikli araçların şarj altyapısı ve kullanım alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirebilir.