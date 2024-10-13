Otomobil Piyasası Alev Alacak! Hepsi Fiat Egea'nın Rakibi, 15 Bin Lira Taksitle Satılacak
Türkiye'nin en büyük otomotiv markaları yıl sonu yaklaşırken kampanyalarını art arda sıraladı. Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden olan Fiat Egea ve aynı segmentteki rakiplerinin de sunduğu fırsatlar dikkat çekmeye devam ederken piyasalarda oldukça hareketlendi. İşte tüm kampanya detayları…
Yıl sonuna yaklaşırken Türkiye'nin önde gelen otomotiv markaları, Ford, Fiat, Opel, Citroen ve Renault gibi firmalar, Ekim ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanya detaylarını açıkladı. Bu kampanyalar, özellikle sıfır faizli kredi seçenekleri, nakit alımlarda yapılan indirimler ve mesleklere özel indirimlerle dikkat çekiyor.
Özellikle Fiat Egea'nın Sedan ve Cross modelleri için sunulan kampanyalar, 150.000 TL'ye kadar nakit indirim ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleri ile öne çıkıyor. Fiat, ayrıca 250.000 TL kredi desteği için de yüzde 1,99 faiz oranı sunarak dikkat çekiyor.
Ekim ayı fiyat listesinde Egea Sedan modelinin fiyatı 1.4 Fire 95 HP için 989.900 TL, Egea Cross modelinin fiyatı ise 1.4 Fire 95 HP için 1.072.900 TL olarak belirlendi.
DİĞER OTOMOBİLLERDEKİ KAMPANYALAR
Fiat Egea'nın rekabet ettiği diğer markalar da yıl sonu stoklarını eritmek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenliyor. Renault, Megane Sedan modeli için 200.000 TL krediye 12 ay vadeli yüzde 0 faiz fırsatı sunarken, Opel Corsa ve Astra modellerinde 150.000 TL'ye kadar sıfır faizli veya yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle indirimler sağlıyor.
KIA, Sportage Hibrit modeli için 250.000 TL krediye yüzde 2,49 faiz oranı ile cazip bir kredi imkanı sunarken, Toyota ise Corolla modeli için yüzde 100'e kadar kredi imkanı ile 200.000 TL indirimle 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.