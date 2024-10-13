Otomobil Piyasası Alev Alacak! Hepsi Fiat Egea'nın Rakibi, 15 Bin Lira Taksitle Satılacak

Yıl sonuna yaklaşırken Türkiye'nin önde gelen otomotiv markaları, Ford, Fiat, Opel, Citroen ve Renault gibi firmalar, Ekim ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanya detaylarını açıkladı. Bu kampanyalar, özellikle sıfır faizli kredi seçenekleri, nakit alımlarda yapılan indirimler ve mesleklere özel indirimlerle dikkat çekiyor.

Özellikle Fiat Egea'nın Sedan ve Cross modelleri için sunulan kampanyalar, 150.000 TL'ye kadar nakit indirim ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleri ile öne çıkıyor. Fiat, ayrıca 250.000 TL kredi desteği için de yüzde 1,99 faiz oranı sunarak dikkat çekiyor.

Ekim ayı fiyat listesinde Egea Sedan modelinin fiyatı 1.4 Fire 95 HP için 989.900 TL, Egea Cross modelinin fiyatı ise 1.4 Fire 95 HP için 1.072.900 TL olarak belirlendi.