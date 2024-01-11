Otomobil fiyatlarında son durum: İki haftada 200 bin arttı
Otomobil fiyatlarında indirim bekleyenler zam sürpriziyle karşılaştı. Yüzde 10 zam gelen otomobil fiyatları, 2 haftada 200 bin liraya kadar arttı. İşte otomobil piyasasında son durum...
Yeni yıl geldi sıfır otomobil fiyatları yine zamlandı. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 'otomobil fiyatları düşer' umuduyla 2024 yılını beklerken; sıfır otomobil fiyatlarına Ocak ayıyla birlikte zam geldi. Özellikle yıl sonu kampanyalarıyla son dönemde fiyatlarında büyük düşüş olan hatta dip yapan sıfır araçların fiyatları yeni yıl zammıyla birlikte tırmanışa geçti.
10 GÜNDE 160 BİN TL ZAM
Show Haber'e konuşan satış şefi Özcan Tetik, 10 gün önce 1600000 TL'ye sattıkları aracın şu an için 1760 000 TL civarına kadar çıktığını söyledi.
Satış Danışmanı Burak Bektaş ise kampanyaların aynı şekilde devam ettiğini belirterek "0,99 kredi oranıyla 200-300 bin TL kredi veriliyor" dedi.
Araçların 150-200 bin TL zam geldiğini belirten vatandaşlar ise firmaların bazı fiyat veremediğini 'Akşama bile zam gelebilir' dediğini belirtiyor.
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL NE KADAR?
Yeni yıl zamlarının ardından piyasadaki en ucuz sıfır otomobil ise yüzde 8'lik zamla 813 bin TL oldu. Zamdan önceki fiyatı ise 780 bin TL'ydi.
Ancak uzmanlar, söz konusu zamların 2023 model araçlarla ilgili olduğunu belirtiliyor. 2024 model araçlar da galeriler geldiğinde rakamların biraz daha artması bekleniyor. 2024 yılında araçlara yine yüzde 5-7 arası zam bekleniyor.
İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI ARTAR MI?
Peki sıfır araçlardaki zam, ikinci el otomobil fiyatlarını da etkiler mi? İşin uzmanlarına göre, sıfır araç stoku fazla olduğu için bu ihtimal düşük.