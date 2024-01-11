Otomobil fiyatlarında son durum: İki haftada 200 bin arttı

Otomobil fiyatlarında indirim bekleyenler zam sürpriziyle karşılaştı. Yüzde 10 zam gelen otomobil fiyatları, 2 haftada 200 bin liraya kadar arttı. İşte otomobil piyasasında son durum...

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Otomobil fiyatlarında son durum: İki haftada 200 bin arttı - Resim: 1

Yeni yıl geldi sıfır otomobil fiyatları yine zamlandı. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 'otomobil fiyatları düşer' umuduyla 2024 yılını beklerken; sıfır otomobil fiyatlarına Ocak ayıyla birlikte zam geldi. Özellikle yıl sonu kampanyalarıyla son dönemde fiyatlarında büyük düşüş olan hatta dip yapan sıfır araçların fiyatları yeni yıl zammıyla birlikte tırmanışa geçti.

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Otomobil fiyatlarında son durum: İki haftada 200 bin arttı - Resim: 2

10 GÜNDE 160 BİN TL ZAM

Show Haber'e konuşan satış şefi Özcan Tetik, 10 gün önce 1600000 TL'ye sattıkları aracın şu an için 1760 000 TL civarına kadar çıktığını söyledi.

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Otomobil fiyatlarında son durum: İki haftada 200 bin arttı - Resim: 3

Satış Danışmanı Burak Bektaş ise kampanyaların aynı şekilde devam ettiğini belirterek "0,99 kredi oranıyla 200-300 bin TL kredi veriliyor" dedi.

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Otomobil fiyatlarında son durum: İki haftada 200 bin arttı - Resim: 4

Araçların 150-200 bin TL zam geldiğini belirten vatandaşlar ise firmaların bazı fiyat veremediğini 'Akşama bile zam gelebilir' dediğini belirtiyor.

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Otomobil fiyatlarında son durum: İki haftada 200 bin arttı - Resim: 5

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL NE KADAR?

Yeni yıl zamlarının ardından piyasadaki en ucuz sıfır otomobil ise yüzde 8'lik zamla 813 bin TL oldu. Zamdan önceki fiyatı ise 780 bin TL'ydi.

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Otomobil fiyatlarında son durum: İki haftada 200 bin arttı - Resim: 6

Ancak uzmanlar, söz konusu zamların 2023 model araçlarla ilgili olduğunu belirtiliyor. 2024 model araçlar da galeriler geldiğinde rakamların biraz daha artması bekleniyor. 2024 yılında araçlara yine yüzde 5-7 arası zam bekleniyor.

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Otomobil fiyatlarında son durum: İki haftada 200 bin arttı - Resim: 7

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI ARTAR MI?

Peki sıfır araçlardaki zam, ikinci el otomobil fiyatlarını da etkiler mi? İşin uzmanlarına göre, sıfır araç stoku fazla olduğu için bu ihtimal düşük.

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Otomobil fiyatlarında son durum: İki haftada 200 bin arttı - Resim: 8
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