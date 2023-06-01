Otomobil fiyatlarına dev zam: İşte yeni fiyatlar
Otomobil markaları Haziran 2023 fiyatlarını açıklamaya başladı. Markalar araç fiyatlarına yüzde 2 ile yüzde 6 arasında zam yaptı.
Otomobil fiyatlarında Haziran ayının ilk günü itibariyle kur zammı geldi. Zammı fiyatlarına ilk yansıtan marklar Tesla, Toyota ve Honda oldu.
Tesla fiyatlarını yüzde 2-6 arasında zam yaparken, Toyota ise yüzde 2-4 arasında zam yaptı.
Tesla, Türkiye’de sunduğu üç farklı Model Y seçeneğine Mayıs ayının ilk haftasına göre 100 bin TL ila 111 bin TL arasında zam uygulamış oldu.
Zamlar sonrasında Tesla Model Y RWD 1.732.765 TL, Tesla Model Y AWD Long Range 1.808.728 TL ve Tesla Model Y AWD Performance 1.907.193 TL oldu.