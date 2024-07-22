Otomobil Fiyatları Durdurulamıyor! Beş Yılda 10 Kat Yükseldi

TOKKDER ile bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ işbirliğinde yayımlanan rapora göre; ilk çeyrekte 22.3 milyar TL’lik yatırımla 18 bin adet araç satın alan sektörün aktif büyüklüğü 194 milyar TL’ye ulaştı. 2024’ün ilk üç ayında 12.1 milyar TL vergi ödeyen sektör 254 bin araçlık filoya sahip. Sektörün hızlı büyümesinin önündeki engellerin başında araç fiyatlarının ve dolayısıyla kiralama bedellerinin hızlı artışı geliyor. Rapora göre 2019’da sektörün ortalama birim araç satın alma bedeli 125 bin 500 TL iken 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 1 milyon 233 bin TL’ye yükseldi.

FARK AÇILIYOR

Cumhuriyet'in aktardığına göre; eğer sekiz yıl geriye gidilirse fark daha da açılıyor. 2016’da ortalama araç maliyeti 74 bin TL. 2019 yılında ortalama Avro kuru 6.35 TL’yken 2024 yılı ilk çeyreğinde yaklaşık 33.59 TL oldu. Geçen beş yıllık süreçte artan ÖTV ve KDV oranlarının da etkisiyle 2019-2020 geçişinde yaklaşık yüzde 76, 2021- 2022 geçişinde yaklaşık yüzde 87 ve 2022-2023 geçişinde yaklaşık yüzde 100 artış yaşandı.

Sektörün özkaynaklarının 95 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, “Bu da sektörümüzün aktif toplamının neredeyse yarısı anlamına geliyor. Sektörümüz ihtiyaç duyduğu finansmanın yarısını özkaynakları ile karşılıyor. Sektörün takipteki alacaklar oranının (NPL Oranı) yüzde 1’in altında olması ise sağlıklı bir yapının göstergesi” dedi.

DURGUNLUK SÜRÜYOR

Otomotiv satış sonrası pazarı, temkinli başladığı 2024 yılında, durgun seyrini ikinci çeyrekte de sürdürdü. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2024 Yılı 2. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre yılın ikinci çeyreğinde, 2023’ün aynı dönemine göre yurtiçi satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 2.67’lik gerileme yaşandı. 2024’ün ikinci çeyreğinde de gözlemlenen problemlerin başında “maliyetlerdeki aşırı artış” yer aldı.

OSS Derneği Başkanı Ali Özçete, “Anket sonuçlarına göre tüketici taleplerinde daralmanın beklentinin de üstünde çıkmış olduğunu görüyoruz. Her ne kadar geçen yılın aynı çeyreğine göre bu durum bekleniyor olsa da beklentinin de üzerinde çıkması sektör paydaşlarını tedirgin etmiştir. Özellikle nakit akışında yaşanan daralmanın tahsilat problemlerine yansıdığını ikinci çeyrek anket sonuçlarında daha net bir şekilde görmekteyiz. Kapasite kullanım oranlarındaki düşüş beklentinin üzerinde olup geleceğe yönelik kaygıları artırmaktadır. Bununla birlikte maliyet artışları ve nakit akışı sorunlarına karşın, istihdamımızı koruyarak önemli bir başarıya imza attığımızı söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.