Otomobil Devinin Hisseleri Kuş Oldu Uçtu! Honda’dan 7 Milyar Dolarlık Hamle

Japonya’nın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda, 1,1 trilyon yen (yaklaşık 7 milyar dolar) değerinde bir hisse geri alım programı başlatacağını duyurdu. Kararın ardından dev şirketin hisseleri sert bir yükselişe imza attı. Honda’nın hisseleri yüzde 16’yı aşan bir artış kaydederken, şu sıralar yüzde 13,44’lük bir artış ile 1.448 yen seviyesinden işlem görüyor.

Açıklanan geri alım programı piyasada dolaşımda olan Honda hisselerinin yüzde 24’üne kadarının satın alınmasına olanak tanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA STRATEJİK HAMLE

Honda’nın geri alım duyurusu şirketin rekabet gücünü artırmak adına Nissan ile bir iş birliği için görüşmelere başladığını açıklamasının hemen ardından geldi. İki otomobil devi Çinli üreticiler ve Tesla gibi elektrikli araç sektörünün güçlü oyuncularını yakalamak için ortak hareket etme kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi