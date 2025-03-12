Otomobil Devinden Yılın Kampanyası! 200 Bin Lira Birden İndirdi, Duyan Bayilere Akın Ediyor
Otomobil sektöründe yenilikçi tasarımları ve konforlu sürüş özellikleriyle öne çıkan Nissan, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Marka, özellikle Juke modeli için avantajlı kampanyalar başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Nissan Juke, modern tasarımı ve ileri teknoloji donanımlarıyla dikkat çekiyor. Nissan’ın başlattığı yeni kampanya kapsamında, Juke modellerinde 200 bin TL’ye varan nakit indirim ve sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor.
MODEL BAZINDA KAMPANYA DETAYLARI
Yeni Nissan Juke (Tekna)
170.000 TL nakit alım indirimi veya
Bireysel müşterilere: 100.000 TL indirim + 300.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi
Ticari müşterilere: 100.000 TL indirim + 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli ticari kredi
Yeni Nissan Juke (Platinum, N-Design, N-Sport)
170.000 TL nakit alım indirimi veya
Bireysel müşterilere: 100.000 TL indirim + 200.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi
Ticari müşterilere: 100.000 TL indirim + 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli ticari kredi
Yeni Nissan Juke (Platinum Premium)
200.000 TL nakit alım indirimi veya
Bireysel müşterilere: 100.000 TL indirim + 200.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi
Ticari müşterilere: 100.000 TL indirim + 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli ticari kredi
Nissan’ın kampanyası, belirli stoklarla sınırlı olup, avantajlı fiyatlarla sıfır araç sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.