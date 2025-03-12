Otomobil Devinden Yılın Kampanyası! 200 Bin Lira Birden İndirdi, Duyan Bayilere Akın Ediyor

Yeni Nissan Juke (Platinum Premium)

200.000 TL nakit alım indirimi veya

Bireysel müşterilere: 100.000 TL indirim + 200.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi

Ticari müşterilere: 100.000 TL indirim + 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli ticari kredi

Nissan’ın kampanyası, belirli stoklarla sınırlı olup, avantajlı fiyatlarla sıfır araç sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.