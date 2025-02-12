Otomobil Devinden Sektörü Kasıp Kavuracak Hamle! Sadece 344 Bin Lira
Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, yapay zeka destekli yeni sürücü destek teknolojisini tanıttı. DeepSeek'in geliştirdiği yapay zeka teknolojisini kullanan BYD, düşük maliyetli elektrikli araçlarıyla dikkat çekiyor. Şirketin Seagull model otomobili, 69 bin 800 yuan (yaklaşık 344 bin lira) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD, "DiPilot" adı verilen yeni sürücü destek sistemini pazara sundu. Bu sistem, DeepSeek'in yapay zeka teknolojisi ile entegre edilerek sürücülere daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor. Özellikle en gelişmiş versiyonunda, yapay zeka destekli sensörler ve kameralar kullanılarak insan müdahalesi en aza indiriliyor. Böylece araçlar, yol koşullarını algılayarak tehlikelerden kaçınabiliyor.
RAKİPLERİNE KARŞI GÜÇLÜ BİR HAMLE
Sino Auto Insights'ın kurucusu Tu Le, DeepSeek entegrasyonunun BYD'nin rekabet gücünü önemli ölçüde artırdığını belirtti. BYD, kendi geliştirdiği yapay zeka teknolojisini kullanarak rakiplerine meydan okuyor ve teknolojik yeniliklerle öne çıkıyor. Nomura analistleri de BYD'nin Çin'de 70 bin yuan'ın altındaki araçlar için gelişmiş sürücü destek özellikleri sunan ilk otomobil üreticisi olduğunu vurguladı.
AKILLI SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR
BYD'nin kurucusu ve başkanı Wang Chuanfu, akıllı sürüş teknolojisinin gelecekte emniyet kemerleri ve hava yastıkları gibi standart bir güvenlik unsuru haline geleceğini ifade etti. Şirket, akıllı araçların yol koşullarını izleyerek güvenliği artırabileceğini ve büyük veri ile yapay zeka modellerinin zamanla bu teknolojiyi daha da geliştireceğini belirtti.
TESLA HÂLÂ ONAY BEKLİYOR
Tesla'nın Çin'deki "Tam Kendi Kendine Sürüş" özelliği henüz Pekin'den onay alamazken, BYD'nin yapay zeka destekli sürücü yardım sistemleri Çin pazarında giderek yaygınlaşıyor. Ancak Çin'de sürücü yardım teknolojilerine yönelik yasal kısıtlamalar devam ediyor.
ABD PAZARINDA ZORLUKLAR YAŞANABİLİR
DeepSeek ile yapılan işbirliği, BYD'nin teknolojik gücünü artırırken, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle ABD gibi Batı pazarlarına girişte zorluklarla karşılaşma olasılığını da beraberinde getiriyor.
BYD'nin yenilikçi yapay zeka destekli sürücü sistemleriyle donatılmış 20'den fazla modeli pazara sunulmuş durumda. Şirket, bu modellerin küresel pazarlardaki durumu hakkında henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.