Otomobil Devinden Sektörü Kasıp Kavuracak Hamle! Sadece 344 Bin Lira

AKILLI SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR

BYD'nin kurucusu ve başkanı Wang Chuanfu, akıllı sürüş teknolojisinin gelecekte emniyet kemerleri ve hava yastıkları gibi standart bir güvenlik unsuru haline geleceğini ifade etti. Şirket, akıllı araçların yol koşullarını izleyerek güvenliği artırabileceğini ve büyük veri ile yapay zeka modellerinin zamanla bu teknolojiyi daha da geliştireceğini belirtti.

TESLA HÂLÂ ONAY BEKLİYOR

Tesla'nın Çin'deki "Tam Kendi Kendine Sürüş" özelliği henüz Pekin'den onay alamazken, BYD'nin yapay zeka destekli sürücü yardım sistemleri Çin pazarında giderek yaygınlaşıyor. Ancak Çin'de sürücü yardım teknolojilerine yönelik yasal kısıtlamalar devam ediyor.