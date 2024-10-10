Otomobil Devinden Korkutan Açıklama: 2 Milyona Yakın Aracını Apar Topar Geri Çağırdı

Japon otomotiv devi Honda, direksiyon sistemiyle ilgili bir sorun nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağırma kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil Devinden Korkutan Açıklama: 2 Milyona Yakın Aracını Apar Topar Geri Çağırdı - Resim: 1

Honda'nın, etkilenen araçların sahiplerini bilgilendirmek ve gerekli tamir işlemlerini başlatmak için hızlı bir süreç oluşturacağı açıklandı. Aracın direksiyon sistemindeki bu potansiyel problemin düzeltilmesi için yetkili Honda servis noktalarında ücretsiz tamir hizmeti sunulacağı duyuruldu. Ayrıca, sürücülere araçlarını yetkili servislere getirmeleri ve kontrolleri yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

İşte geri çağrılan araç listesi...

Kaynak: Haber Merkezi

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