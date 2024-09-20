Otomobil Devinden Büyük Kampanya! 100 Bin Lira Birden Düşürdü

Toyota, Corolla, C-HR, Hilux ve Corolla Hybrid gibi popüler modellerinde hem fiyat indirimi hem de yüzde 100 kredi fırsatı sunuyor. Toyota’nın resmi web sitesinde duyurulan kampanya kapsamında tüzel ve şahıs şirketlerine özel olarak, araç fiyatının tamamına kredi olanağı sağlanıyor. Kampanya, ALJ Finans tarafından yürütülüyor ve kredi koşulları başvuru sırasında belirleniyor.