Otomobil Devinden Büyük Kampanya! 100 Bin Lira Birden Düşürdü
Japon devi Toyota eylül ayına özel dev bir kampanya başlattı. Japon otomotiv devi, Türkiye'de en çok tercih edilen modellerde 100 bin TL'ye varan indirimle fiyatları düşürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
Toyota, Corolla, C-HR, Hilux ve Corolla Hybrid gibi popüler modellerinde hem fiyat indirimi hem de yüzde 100 kredi fırsatı sunuyor. Toyota’nın resmi web sitesinde duyurulan kampanya kapsamında tüzel ve şahıs şirketlerine özel olarak, araç fiyatının tamamına kredi olanağı sağlanıyor. Kampanya, ALJ Finans tarafından yürütülüyor ve kredi koşulları başvuru sırasında belirleniyor.
Toyota tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Araç fiyatının %100'üne kadar olan kredi imkânı ALJ Finans tarafından sunulmaktadır. Kredi başvurusunda ALJ Finans’ın güncel fiyatlama koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır. Kampanya 30 Eylül 2024 tarihine kadar stoklarla sınırlı olup, katılan bayilerde geçerlidir."
-Corolla
1.5 Vision Multidrive S: 1.523.000 TL (Kampanyalı: 1.433.000 TL)
1.5 Dream Multidrive S: 1.583.500 TL (Kampanyalı: 1.518.500 TL)
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.672.000 TL (Kampanyalı: 1.607.000 TL)
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.781.000 TL (Kampanyalı: 1.716.000 TL)
1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.900.000 TL (Kampanyalı: 1.835.000 TL)
-Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.825.500 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.940.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.082.500 TL
-Corolla Cross
1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.063.500 TL (Kampanyalı: 1.888.500 TL)
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.471.000 TL (Kampanyalı: 2.283.000 TL)
-Yaris Cross
1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.838.000 TL (Kampanyalı: 1.728.000 TL)