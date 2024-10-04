Otomobil Devinden Beklenmedik Karar! Fabrikasını Satıyor

Brüksel'de yaklaşık 3 bin işçinin çalıştığı tesisin satışı için yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması, çalışanlar arasında belirsizlik ve endişe yaratmış durumda. Audi'nin, işçi güvenliğini koruyacak ve üretimi devam ettirecek bir alıcı aradığı belirtilirken, bu süreçte henüz ciddi bir yatırımcının ortaya çıkmadığı vurgulandı.

Brüksel fabrikasında Audi'nin lüks elektrikli modeli Q8'in üretimi yapılıyordu, ancak şirketin bu üretimi Meksika'ya kaydırma kararı alması, fabrikanın geleceğini belirsiz hale getirdi. Eylül ayında Volkswagen Grubu, tesise yeni bir model atanmayacağını duyurmuş, bu gelişme de fabrikanın kapanma ihtimalini güçlendirmişti.

Çalışanlar, iş yerlerinin geleceğinden duydukları kaygıyı iş bırakma eylemleriyle dile getirirken, bazı işçiler de üretilmiş araçların anahtarlarına el koyarak durumu protesto etti. Audi ise, Brüksel tesisine yeni bir yatırımcı bulmak için arayışlarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi