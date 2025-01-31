Otomobil Devinden Beklenmedik Adım! Resmi Açıklama Geldi, Tamamen Değişiyor

İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, elektrikli ve hibrit modellerin daha kolay ayırt edilebilmesi için isim değişikliğine gitme kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil Devinden Beklenmedik Adım! Resmi Açıklama Geldi, Tamamen Değişiyor - Resim: 1

Şirket, "Recharge" etiketini kaldırırken bazı modellerin isimlerini de güncelliyor. inli Geely grubuna ait olan Volvo, elektrikli ve hibrit araçları arasındaki farkı daha net belirginleştirmek için model isimlerinde değişikliğe gidiyor.

İSİMLER DEĞİŞİYOR

Bu kapsamda, C40 Recharge modeli EX40 adını alacak. afif hibrit versiyonlar XC40 ismiyle sunulmaya devam edecek. lug-in hibrit modellerde "Recharge" etiketi kaldırılacak ve bu araçlar T8 olarak adlandırılacak. olvo, bu değişiklikle hibrit ve tam elektrikli modellerin birbirinden daha kolay ayrılmasını amaçlıyor.

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Otomobil Devinden Beklenmedik Adım! Resmi Açıklama Geldi, Tamamen Değişiyor - Resim: 2

C40 RECHARGE ÜRETİMİ DURDURULUYOR

Şirketin bir diğer önemli kararı ise C40 Recharge modelinin üretimine geçici olarak ara vermesi oldu. Volvo, bu modeli 2026 yılında yenilenmiş haliyle "EC40" adıyla yeniden piyasaya sürecek.

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Otomobil Devinden Beklenmedik Adım! Resmi Açıklama Geldi, Tamamen Değişiyor - Resim: 3

TÜRKİYE’DE DE İSİMLER DEĞİŞİYOR

Volvo'nun model isimlerindeki değişiklik Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Şirketin resmi internet sitesinde 2024 model araçlarda "Recharge" etiketi yer alırken, 2025 modellerinde bu ifadenin kaldırıldığı görüldü.

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Otomobil Devinden Beklenmedik Adım! Resmi Açıklama Geldi, Tamamen Değişiyor - Resim: 4

Volvo’nun yeni isimlendirme stratejisinin, elektrikli ve hibrit araçların daha net tanımlanmasını sağlayarak tüketicilere daha fazla kolaylık sunması hedefleniyor.

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