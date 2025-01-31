Otomobil Devinden Beklenmedik Adım! Resmi Açıklama Geldi, Tamamen Değişiyor
İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, elektrikli ve hibrit modellerin daha kolay ayırt edilebilmesi için isim değişikliğine gitme kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, "Recharge" etiketini kaldırırken bazı modellerin isimlerini de güncelliyor. inli Geely grubuna ait olan Volvo, elektrikli ve hibrit araçları arasındaki farkı daha net belirginleştirmek için model isimlerinde değişikliğe gidiyor.
İSİMLER DEĞİŞİYOR
Bu kapsamda, C40 Recharge modeli EX40 adını alacak. afif hibrit versiyonlar XC40 ismiyle sunulmaya devam edecek. lug-in hibrit modellerde "Recharge" etiketi kaldırılacak ve bu araçlar T8 olarak adlandırılacak. olvo, bu değişiklikle hibrit ve tam elektrikli modellerin birbirinden daha kolay ayrılmasını amaçlıyor.
C40 RECHARGE ÜRETİMİ DURDURULUYOR
Şirketin bir diğer önemli kararı ise C40 Recharge modelinin üretimine geçici olarak ara vermesi oldu. Volvo, bu modeli 2026 yılında yenilenmiş haliyle "EC40" adıyla yeniden piyasaya sürecek.
TÜRKİYE’DE DE İSİMLER DEĞİŞİYOR
Volvo'nun model isimlerindeki değişiklik Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Şirketin resmi internet sitesinde 2024 model araçlarda "Recharge" etiketi yer alırken, 2025 modellerinde bu ifadenin kaldırıldığı görüldü.
Volvo’nun yeni isimlendirme stratejisinin, elektrikli ve hibrit araçların daha net tanımlanmasını sağlayarak tüketicilere daha fazla kolaylık sunması hedefleniyor.