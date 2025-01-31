Otomobil Devinden Beklenmedik Adım! Resmi Açıklama Geldi, Tamamen Değişiyor

Şirket, "Recharge" etiketini kaldırırken bazı modellerin isimlerini de güncelliyor. inli Geely grubuna ait olan Volvo, elektrikli ve hibrit araçları arasındaki farkı daha net belirginleştirmek için model isimlerinde değişikliğe gidiyor.

İSİMLER DEĞİŞİYOR

Bu kapsamda, C40 Recharge modeli EX40 adını alacak. afif hibrit versiyonlar XC40 ismiyle sunulmaya devam edecek. lug-in hibrit modellerde "Recharge" etiketi kaldırılacak ve bu araçlar T8 olarak adlandırılacak. olvo, bu değişiklikle hibrit ve tam elektrikli modellerin birbirinden daha kolay ayrılmasını amaçlıyor.