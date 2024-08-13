Otomobil Devinden 700 Bin Liralık Kampanya: Son Tarih Verildi
Fransız otomobil devi DS Automobiles, premium otomobil sahipliği hayali kuranlar için 700 bin liraya kadar düşük faizli kredi kampanyası başlattı.
Fransız otomobil devinin başlattığı 700 bin liralık kampanya ağustos sonuna kadar geçerli olacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, premium araç sahibi olmak isteyen müşterilere cazip teklifler sundu.
Ağustos ayı kampanyası kapsamında fırsatlar şöyle:
- DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 modelinde, 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği sunuluyor.
- DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 360 modelini 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği ile satın almak mümkün.
- DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 300 modelinde, 600 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği seçenekleri bulunuyor.
- DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 modeli ise 400 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi ve takas desteği ile alıcılarını bekliyor.
- DS 7 ESPRIT DE VOYAGE E-TENSE 4X4 300 modeli, 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği fırsatlarıyla sunuluyor.
- DS 7 ESPRIT DE VOYAGE E-TENSE 225 ise 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi imkanı sağlıyor.
- DS 4 PERFORMANCE LINE BlueHDi 130 modeli, 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği avantajları sunuyor.
DS 7, modern tasarımı ve lüks detayları ile dikkat çekiyor. Araç, DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar ve DS LIGHT VEIL gündüz farları gibi teknolojik özelliklerle donatılmış. İç mekandaki teknolojiler ve detaylar ise Fransız seyahat sanatını ve bilgi birikimini yansıtıyor.
DS 7, BlueHDi (dizel) motor seçeneğinin yanı sıra, E-TENSE 225, E-TENSE 4x4 300 ve E-TENSE 4x4 360 şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle de sunuluyor.
Şirket, dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam ederken, DS 4 ile de büyümesini sürdürüyor. DS 4, kompakt hatchback sınıfında yenilikçi bir tasarım anlayışı sunuyor.
Gizli kapı kolları ve aerodinamik tasarımlı 19 inç'lik jantlar, DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinlenerek tasarlandı. Dışarıdan premium bir izlenim veren DS 4, iç mekanda da bu algıyı daha da ileri taşıyor.