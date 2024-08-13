Otomobil Devinden 700 Bin Liralık Kampanya: Son Tarih Verildi

Ağustos ayı kampanyası kapsamında fırsatlar şöyle:

- DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 modelinde, 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği sunuluyor.

- DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 360 modelini 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği ile satın almak mümkün.

- DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 300 modelinde, 600 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği seçenekleri bulunuyor.

- DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 modeli ise 400 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi ve takas desteği ile alıcılarını bekliyor.

- DS 7 ESPRIT DE VOYAGE E-TENSE 4X4 300 modeli, 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği fırsatlarıyla sunuluyor.

- DS 7 ESPRIT DE VOYAGE E-TENSE 225 ise 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi imkanı sağlıyor.

- DS 4 PERFORMANCE LINE BlueHDi 130 modeli, 300 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1.99 faizli kredi veya takas desteği avantajları sunuyor.